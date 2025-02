Taxista desaparece tras ser asaltado mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok en su vehículo

César Rodríguez, un taxista de 43 años de edad y conocido en el mundo de las redes sociales como Cesarín, desapareció luego de ser asaltado mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok.

El suceso ocurrió el pasado jueves 13 de febrero, cuando César, quien tiene más de 10 años de experiencia como taxista, realizaba un streaming a bordo de su vehículo por las calles del Callao. Sin embargo, al promediar la 1 de la madrugada, dos sujetos fingieron ser pasajeros para ingresar a su vehículo, un Toyota Yaris de color negro y placa ALX 291.

En la grabación de la transmisión se escucha el momento exacto en que los delincuentes le exigen a César que entregue sus pertenencias y lo obliguen a conducir fuera de Lima. Inmediatamente después, la transmisión se cortó de manera intempestiva. Desde ese instante, se sabe el paradero del taxista.

Familiares de taxista secuestrado piden ayuda

La última vez que César se comunicó con su familia fue el 12 de febrero, el día previo a su desaparición. De acuerdo con su hijo, Cesarín le había contado cómo se sentía, pero después de esa charla, no volvieron a tener noticias de él. Asimismo, menciona su padre usaba un vehículo alquilado para trabajar.

A pesar de los esfuerzos de la familia por obtener más información sobre el dueño del automóvil, aún desconocen su identidad. Además, han intentado localizar el teléfono celular de César, pero tanto su dispositivo personal como el del vehículo permanecen apagados desde la madrugada de su desaparición.

Ante esta crítica situación, la madre del taxista pide ayuda a las autoridades para encontrar a su hijo. "Estoy muy preocupada. Mi hijo siempre me llama a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche, pero desde el 12 no me ha llamado. Ayúdenme a encontrarlo, por favor. No sé qué ropa llevaba ni si usaba gorra, porque en ocasiones la usa", declaró entre lágrimas para Panamericana TV.

César Rodríguez es de contextura gruesa, con una estatura de 1.60 metros, cabello castaño oscuro y ojos oscuros. Si tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números 950 787 552 y el 936 230 020.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.