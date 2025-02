Las redes sociales no solamente muestran escenas graciosas, sino también es el lugar perfecto para generar los debates. Uno de ellos fue sobre el plato más icónico de cada país de Latinoamérica. Un influencer en TikTok impulsó a varios amigos extranjeros a expresar sus puntos de vista. La conversación, llena de entusiasmo por la cultura gastronómica, que capturó la atención de miles, pero fue la contribución de un ciudadano peruano la que captó el foco y causó controversia en la audiencia.

Extranjeros responden sobre el mejor plato de su país

En el video de Emmanuel Boreal en TikTok, varios extranjeros se encuentran reunidos para indicar cuál es el plato que sí o sí recomendarían. El primero en hablar es un ciudadano chileno, quien manifiesta que la comida infaltable para conocer la gastronomía de su país es la cazuela, una sopa con carne, papa y otros ingredientes, similar a un sancochado. Luego, un participante boliviano no se muestra muy seguro por cuál decidir y resalta que todos los platillos del país altiplánico son recomendables.

Más adelante, un colombiano destaca que el plato que sí o sí recomendaría es la changua, un caldo de leche con huevo. Asimismo, un argentino manifiesta que lo más recomendable de su país son los asados y las facturas. Este último es un postre relleno de membrillo con crema pastelera o simplemente espolvoreado con un poquito de azúcar.

Sin embargo, quien captó la atención fue un peruano al mencionar que toda la gastronomía del país es bastante recomendable y tan variada que a muchos extranjeros no se les da el tiempo necesario para degustar sus delicias. “Con respecto a la comida peruana, coman todo lo que puedan, no les va a alcanzar el tiempo para probar todo lo rico que hay en Perú", enfatizó.

"¿Y ustedes qué opinan? ¿Hay otro plato que se debe probar?” , citó el artífice del video, quien colocó la reacción de "La que soporte" cuando se habló de la comida peruana.

¿Cuál fue la reacción de los usuarios sobre la gastronomía peruana?

"Me voy para Perú", "Yo quiero probar el ceviche de Perú, me dijeron que es lo más rico", "El peruano está en otro level", "Todos son muy ricos, pero mis preferidos son la comida peruana y argentina", "Es verdad lo de Perú, no alcanza tiempo para probar todos los platos que hay", indicaron los usuarios en las redes.

¿Qué puesto ocupa el Perú en gastronomía?

La gastronomía peruana ha sido reconocida en diferentes rankings a nivel mundial. Según el portal TasteAtlas, en su actualización de 2022, la cocina de Perú se ubicó en el décimo lugar entre las mejores del mundo, destacando por platos y productos como el ceviche, el pollo a la brasa, el lomo saltado, la cocona, el ají amarillo, la algarrobina y la leche de tigre​​.

Sin embargo, ha habido controversias con otros rankings, como uno en el que fue colocada en el puesto 32, lo que causó revuelo y desacuerdo entre muchos usuarios de redes sociales, que están acostumbrados a ver a la gastronomía peruana en posiciones más altas​​.

¿Cuál es el plato más rico del Perú?

Nadie se puede resistir al fresco sabor de un buen plato de ceviche. Hecho con pescados y, dependiendo del gusto, mariscos, es bañado con aliños cítricos que no hacen más que resaltar el sabor.

¿Cuántos son los platos típicos del Perú?

El Perú cuenta con 491 platos típicos, convirtiéndose así en el país con mayor número de platos típicos en el mundo, además tiene 2500 sopas oriundas y 250 postres tradicionales.

¿Cuántos platos criollos hay en el Perú?

¿Cuáles son los platillos más exquisitos del Perú, según Taste Atlas?

De acuerdo a Taste Atlas, hay una variedad de platos exquisitos en el Perú, algunos de ellos son:

Tumbes: ceviche de conchas negras

Lambayeque: jalea

La Libertad: shambar

Áncash: caldo de cabeza

Lima: pollo a la brasa y butifarra

Ica: pisco sour y chocotejas

Arequipa: rocoto relleno, chupe de camarones y queso helado

Tacna: picante a la tacneña

Amazonas: cecina

Loreto: tamalito, patarashca, paiche, juane, caldo de carachama y aguajina

San Martín: inchicapi.

¿Cuál es el plato típico colombiano que se recomienda?

Uno de los platos típicos colombianos más recomendados es la bandeja paisa. Es un plato muy generoso y variado, originario de la región de Antioquia, aunque popular en todo el país. Además, típicamente incluye arroz, frijoles, chicharrón, carne en polvo (carne molida), huevo frito, plátano maduro, arepa, morcilla (salchicha de sangre), aguacate y a veces también incluye chorizo.

Es un plato muy completo y calórico, pensado para proporcionar la energía necesaria para un día de duro trabajo. Debido a su gran tamaño y variedad, ofrece una excelente muestra de los sabores colombianos.

¿Cuál es el plato típico chileno que se recomienda?

El plato típico chileno más recomendado y conocido es probablemente es la "empanada de pino". Esta empanada se prepara con una masa especial que se rellena con una mezcla de carne picada (normalmente de res), cebolla, aceitunas, huevo duro y pasas. Se cocinan al horno o fritas y son un elemento esencial durante la celebración de las Fiestas Patrias en Chile, aunque también se consumen durante todo el año.