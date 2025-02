El programa 'Habla Good', parte del pódcast 'Todo Good', se convirtió en el epicentro de una de las más recientes polémicas en el mundo del contenido digital en Perú. Curwen, un reconocido creador de contenido, realizó un comentario en el que comparaba a ElZeein con el excardenal Juan Luis Cipriani, figura vinculada a denuncias de abuso sexual. La declaración generó una ola de críticas y reacciones adversas.

ElZeein, visiblemente incómodo por la comparación, manifestó su indignación en redes sociales y anunció que evaluaría iniciar un proceso legal contra Curwen por difamación si no se retracta en un periodo de 24 horas. La situación escaló a José Luis Rodríguez, más conocido como 'Pelao', uno de los miembros clave del podcast y su compañero de proyetos, cuando el streamer lo llamó apañador por no intervenir y cuestionar las declaraciones de Curwen.

¿Qué dijo el 'Pelao' sobre la polémica entre Curwen y ElZeein?

En el penúltimo episodio de 'Habla Good', el 'Pelao' abordó el conflicto y expresó su postura sobre lo ocurrido. Con un tono reflexivo, reconoció que las palabras de Curwen fueron inapropiadas y que, como parte del equipo de 'Todo Good', consideraba necesario disculparse públicamente.

"Vamos a empezar este programa con algo que ha generado muchos comentarios en redes. La semana pasada, en una de las transmisiones se dijo una frase que estuvo mal dicha, que fue expresada a la ligera. Esa frase fue contra ElZeein o Andynsane. Desde aquí quiero pedirle disculpas tanto a Andy como a su comunidad porque estuvo muy mal", declaró.

El 'Pelao' también enfatizó que su intención era aclarar la situación, ya que existían informaciones falsas circulando en internet. Aseguró que el caso de ElZeein, mencionado indirectamente en el comentario de Curwen, nunca prosperó legalmente y que era injusto seguir vinculándolo a dicha situación.

"Andy tuvo un problema y esta imagen de acá deberían compartirla más porque hace mucho tiempo ya pasó y esta situación que él tuvo no procedió, no se continuó, no tuvo ni siquiera lo necesario para pasar a la fase investigadora. Lo que hicimos acá y el chiste que se dio en su momento estuvo mal. Siento que se dicen muchas cosas en internet que no son ciertas y creo que vale la pena aclararlo", agregó.

Curwen renuncia a 'Todo Good'

La decisión del 'Pelao' de disculparse no fue bien recibida por Curwen, quien en el último programa consideró que no había nada de qué arrepentirse. En una de sus intervenciones, reafirmó su postura y anunció su salida de 'Todo Good'. "No hay nada por lo cual tenga que rectificarme, nada por lo cual tenga que pedir disculpas, nada que tenga que quitar. Yo mantengo absolutamente todo lo que dije y, como siempre, me hago responsable de mis palabras", expresó.

Además, aclaró que su decisión fue tomada sin presiones externas y que no temía eventuales consecuencias legales. "Cada quien puede tomar la decisión que quiera. Yo no ando asustándome cuando me muestran los dientes. Si alguien quiere morderme, que me muerda y yo voy a morder de vuelta", declaró con firmeza.

Por su parte, el 'Pelao' lamentó la salida de Curwen, pero justificó su postura con la necesidad de mantener la estabilidad del proyecto. "Este canal ya no es un proyecto personal. Si se rompe o algo sucede, más de 18 personas se quedarían sin trabajo", argumentó.

¿Qué fue lo que inició el problema entre Curwen y ElZeein?

El origen de la controversia se remonta a un episodio de 'Habla Good', donde se comentaba la visita del streamer estadounidense Speed a Lima y su encuentro con el alcalde Rafael López Aliaga. Durante la conversación, Curwen realizó un comentario que desató la polémica. "Ahí está Andynsane y Porky, excelente colaboración. Bueno, hace poco Porky estuvo con Cipriani, así que más o menos van por la misma onda", afirmó en el programa.

Esta comparación no pasó desapercibida. La mención a Juan Luis Cipriani, exmiembro de la Iglesia católica vinculado a denuncias de abuso sexual, fue interpretada como una insinuación sobre un caso del pasado de ElZeein. En 2020, el streamer enfrentó una denuncia por presunto acoso sexual, la cual fue archivada por la Fiscalía. Sin embargo, para él y su comunidad, la referencia fue malintencionada y ofensiva.

ElZeein reaccionó con indignación en una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde anunció que analizaría emprender acciones legales contra Curwen si no se retractaba en un plazo de 24 horas.