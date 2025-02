Aerodirecto: habrá insuficientes buses de transporte público para el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Continúan los problemas de acceso hacia el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, confirmó que las cinco rutas del servicio Aerodirecto tendrán solo entre 8 y 10 buses cada una. Eso quiere decir que el único transporte público autorizado para ingresar al moderno terminal tendrá apenas una flota de entre 40 y 50 unidades, lo que ha generado preocupación entre los especialistas porque no cubriría la demanda de pasajeros.

El mismo titular del MTC indicó que este servicio será utilizado, tanto por los miles de pasajeros como por los 17.000 trabajadores del aeropuerto. Asimismo, explicó que, una vez dentro, los viajeros deberán caminar entre 200 y 300 metros para ingresar a las instalaciones.

Sobre la frecuencia de estos buses, mencionó que “dependiendo de la hora del día, será de 5 o 15 minutos. Eso está resuelto. Las empresas ya han hecho las pruebas”, indicó en RPP.

Aerodirecto: buses insuficientes

Sobre el tema, el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, dijo a La República que los buses establecidos no serán suficientes para atender la demanda.

Sostuvo que el ministro debe ser más claro con la información y consultar con los ingenieros de la ATU. “Estamos en una incertidumbre. La información del ministro es muy general y no proporciona datos exactos. No solo los pasajeros viajarán en estos buses, sino también los trabajadores del aeropuerto”.

AeroDirecto ofrecerá cinco rutas al Aeropuerto Jorge Chávez, pero los usuarios solo podrán ingresar con mochilas o equipaje de mano, excluyendo maletas de mayor tamaño.

Además, Quispe recomendó que la ATU elabore un estudio de origen y destino para determinar la demanda de viaje y así evaluar con precisión cuántos pasajeros se movilizarán.

“Se debe identificar las horas punta y, en base a ello, establecer el número de buses y la frecuencia con la que operarán. Eso es fundamental; sin un estudio previo, no se puede determinar con certeza cuántos buses serán necesarios”, señaló preocupado por la improvisación de las autoridades.

Se debe señalar que estos buses viajarán por varias rutas como el centro, norte, sur, Ventanilla y Quilca, todas conectadas al sistema de transporte.

Sin equipaje

Con respecto a los buses de estas rutas, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, aclaró que solo los pasajeros con equipaje de mano o mochilas pequeñas podrán utilizar estos buses y las personas que lleven maletas grandes deberán tomar taxi.

“Este servicio no está diseñado para maletas de viaje. Las personas que van al aeropuerto con equipaje grande deben utilizar taxis u otros servicios de transporte público. Este es un servicio de bajo costo pensado solo para quienes llevan maletas pequeñas o mochilas de mano”, agregó.

Esta situación ha generado preocupación, ya que, a diferencia de otros países donde hay buses especializados para maletas, en Lima los pasajeros con equipaje voluminoso deberán gastar más en taxis.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez contará con servicio de transporte público AeroDirecto a partir del 30 de marzo de 2025.

Estación simbólica

Por otro lado, la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima confirmó que la estación Aeropuerto del ramal de la Línea 4, ubicada en la av. Faucett, no se conectará con el nuevo aeropuerto; es decir, llevará el nombre de forma simbólica. También dijo que no construirá ningún paso subterráneo para lograr esa conexión porque no está en su contrato.

Concesionaria de la Línea 1 haría monorriel

El monorriel, que interconectaría la Línea 4 del Metro con el nuevo aeropuerto, podría ser una solución que tomaría por lo menos dos años, afirmó el ministro de Transportes, Raúl Pérez.

Explicó que se viene conversando con la concesionaria de la Línea 1 para que sea la encargada del proceso constructivo del monorriel, ya que será una línea elevada de tren similar a la que ya tienen operando entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.