El periodista de Latina Noticias, Víctor Prudencio, sufrió un robo en su vivienda en el distrito de Comas. El incidente tuvo lugar en la madrugada del 10 de febrero, cuando delincuentes ingresaron a su hogar y sustrajeron equipos de trabajo.

Luego de lo sucedido, Prudencio se dirigió a la comisaría de La Pascana para formalizar la denuncia. Posteriormente, peritos de criminalística llegaron al lugar para recolectar evidencias que faciliten la identificación de los autores del delito. Él espera dar con el paradero del implicado en este robo.

Delincuente ingresó con total facilidad a la casa del periodista

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante preciso en que un individuo accedió sin dificultad a la vivienda situada en la calle La Convención, así como el vehículo en el que se trasladaba. Una vez dentro, el delincuente ascendió al segundo piso y se dirigió a la sala, donde sustrajo micrófonos, documentos relevantes, tarjetas, un parlante Marshall y varios instrumentos musicales. Incluso, el delincuente se llevó S/ 15.000 en efectivo.

"Fui a realizar la denuncia en la comisaría de la Pascana. Ya en horas de la noche, los peritos de criminalística han venido a tomar algunas huellas y evidencias para dar con el paradero de los delincuentes. Probablemente hoy también iré a la comisaría para dejarle los videos, en donde se ve el modus operandi de este sujeto y en qué vehículo se desplazaba", acotó a víctima del asalto.

Inquilino de la casa no habría cerrado la puerta con llave

El periodista de Latina, Víctor Prudencio afirmó que no tiene sospechas sobre ninguna persona en específico. Sin embargo, destacó que el inquilino de la vivienda dejó la puerta sin llave, lo que podría haber permitido el acceso de los delincuentes.

"En realidad no sospecho de nadie, pero me deja mucho en que pensar en que el inquilino, probablemente, se ha olvidado de cerrar la chapa de las rejas del espacio que está alquilado. Estamos hablando de dos cuartos donde funcionaba una tienda. El señor ha dejado de trabajar, en las cámara de seguridad se observa que no han metido un martillazo, que no lo han chancado. No sé si este delincuente tenía las llaves, pues abrió con total facilidad o es que esta puerta la dejaron abierta. No podría responsabilizar a nadie", sostuvo Víctor Pruencio.