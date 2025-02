Un grave accidente en la Costa Verde, en el distrito de Barranco, ha ocasionado el cierre de un tramo tras el impacto de un camión contra un arco de protección. La estructura, que había sido instalada recientemente, quedó completamente destrozada, generando daños en los alrededores.

El incidente ocurrió la mañana del martes 11 de febrero cuando el colapso de la infraestructura impactó directamente sobre un auto blanco, que quedó destruido. Afortunadamente, el conductor del vehículo salió ileso. No obstante, contó los instantes que vivió tras percatarse que el accidente pudo haber terminado en una tragedia.

Conductor de vehículo salva de morir tras impacto de camión con puente 'Bajada de Baños'

El conductor afectado, que se encontraba cerca a la zona del impacto entre el camión y el arco de protección del puente 'Bajada de Baños', expresó los instantes que vivió durante el accidente, el cual pudo haber terminado en una tragedia, ya que al percatarse del choque del tráiler, vio cómo la estructura caía en frente de su recorrido.

"El camión primero impacta con la estructura, como yo vengo detrás, no tengo tiempo de esquivarlo y me cae encima a mí la estructura. Por eso me hace el daño y gracias a Dios no me está pasando nada, yo vengo saliendo de mi casa. Al ver esa estructura encima mío, no me dio oportunidad de describirle el camión porque me asusté tanto de que la estructura esa me vaya a matar o a cortarme la cabeza. Mi vehículo lo tengo hace poco tiempo, lo adquirimos en noviembre, hace tres meses. Gracias a Dios, esta asegurado", acotó el conductor que se encontraba detrás del camión tras el impacto.

Autoridades tomaron medidas tras lo sucedido

Las autoridades correspondientes han decidieron cerrar un tramo de la Costa Verde, siendo la prolongación Huaylas y la entrada de Agua Dulce los segmentos afectados a fin de llevar a cabo una evaluación de los daños estructurales y prevenir riesgos adicionales para los conductores. Asimismo, se ha informado que un fragmento de concreto del puente Bajada de Baños podría desprenderse, lo que generaría mayores incidentes en el lugar.

A pesar de las señalizaciones que indican la altura y velocidad máxima permitida, el conductor del camión involucrado no atendió dichas advertencias. De acuerdo a as imágenes de las cámaras de seguridad, el tráiler siguió con su recorrido luego del accidente. Tras el cierre del tramo afectado, se recomienda a los automovilistas elegir rutas alternas y mantenerse al tanto de los comunicados emitidos por las autoridades sobre la posible reapertura de la vía.