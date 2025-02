Cristhian Peña Mamani (19), un invidente tacneño, ingresó el último domingo 9 de febrero con el primer puesto a la escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Él fue un postulante del Examen Extraordinario de esa casa de estudios.

El estudiante perdió la visión completa a los 17 años, y en ese entonces no creyó que sus sueños de ser profesional habían acabado. Durante su infancia tuvo de baja visión y rendir un prueba era una lucha doble.

"Yo tenía que llevar la prueba a una fotocopiadora que pudiera hacer copias para agrandar las letras. A veces tardaba tanto que cuando volvía, ya no quedaba tiempo para resolver el examen", relató.

Para él conocer a otros compañeros de la Asociación de Invidentes de Tacna (Aitac) y saber de sus historias de superación, lo motivó a postular sabiendo que si otro compañero lo había logrado él también podría hacerlo.

"Lo que a mi me motivo para postular a la Universidad Nacional fue el superarme a mi mismo y haber tenido ejemplo de personas con discapacidad visual que tenían estudios superiores. Me hizo pensar en que si ellos podían por qué yo no puedo", manifestó.

Joven con discapacidad visual obtuvo una de las 37 vacantes de la UNJBG

Cristhian ocupó la única vacante que se ofrecía para su carrera para personas con discapacidad. La UNJBG tuvo 37 vacantes (una en cada carrera) para la modalidad de personas con discapacidad en la prueba del domingo.

Ahora Cristhian tiene como meta concluir sus estudios y dedicarse a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Está interesado en la política y cree que el Derecho lo ayudará a ayudar a más personas.

"Los estudios siempre nos ayuda a superarnos, no solo a las personas con discapacidad, sino a cualquiera en general, porque es un logro, un mérito", señaló.

Por su parte, el jefe de admisión de la Universidad Nación Fernando Velázquez indicó que en el examen no se añadieron gráficos, con el fin de no complicar a las personas con discapacidad visual la posibilidad de rendir la prueba.