El desborde del río Tierras Blancas provocó un huaico en la provincia de Nasca, Ica, y causó graves daños en viviendas; sin embargo, también afectó zonas arqueológicas. El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, confirmó la inundación de los acueductos de Cantalloc, un sitio turístico importante para la región. “Esto es perjudicial para nosotros como provincia y sobre todo para el turismo”, declaró la autoridad local.

El huaico, registrado el jueves 6 de febrero, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han reportado el impacto del lodo y piedras en la zona de Tierras Blancas. En redes sociales, usuarios han alertado sobre el avance del huaico hacia el puente nuevo, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar precaución y resguardo ante posibles nuevos desbordes.

Zona arqueológica de Ica cerrará temporalmente

Los acueductos de Cantalloc, construidos por la civilización Nasca, son un atractivo turístico de gran valor histórico. Sin embargo, la inundación ha provocado daños considerables en la infraestructura, lo que obligará a su cierre temporal para evaluar los perjuicios y planificar su restauración.

Por su parte, un representante del Ministerio de Cultura, recordó que desde el año pasado existe un proyecto de recuperación para estos acueductos, el cual será actualizado con la nueva evaluación de los daños. “Sería prudente que los visitantes no vean estas condiciones, no para no saber, sino por ser un daño de la naturaleza”, señaló.

Huaico en Nasca dejó graves daños para ciudadanos

El huaico también ha impactado viviendas y comercios en San Marcelo y Tierras Blancas. Las autoridades locales han realizado una evaluación preliminar de los daños y han iniciado trabajos de emergencia para reducir el impacto en la población.

Ante la persistencia de lluvias en diversas regiones del país, el caudal del río Tierras Blancas sigue siendo una amenaza. Por esto, se pide a la población mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de Defensa Civil para evitar riesgos mayores.