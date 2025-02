Peruano con orden de deportación vive con miedo en Estados Unidos: "Pido a Dios que no me detenga Migraciones"

Un peruano ha decidido vivir escondido en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, luego de que las autoridades de este país ordenaran su deportación. El cajamarquino, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato, se quiebra al recordar a su familia.

"A mi madre le digo que me espere, que voy a llegar. Solo pido a Dios que no me detenga Migraciones cuando vaya al aeropuerto para regresar a mi país", expresó en Latina TV.

La vida del peruano, quien trabajaba como obrero de construcción, cambió por completo luego de que le negaran el asilo. "El 6 de enero me llega a mi correo una orden de deportación, sin opción de poder apelar", indica.

El compatriota ahora tiene que tomar una serie de medidas para evitar ser intervenido por las autoridades, como caminar durante más de 3 horas para llegar a su trabajo o a su habitación.

"Da miedo salir a la calle. Ahorita vengo del trabajo, cuatro de la mañana tengo que estar acá para no encontrarme con nadie. En la noche igual, 9 o 10 de la noche tengo que llegar a mi cuarto", señala el peruano. "Cambio de ruta, cambio de horario, me he cambiado de dirección", agrega.

Carlos teme ser llevado a un centro de detención, conocido como la hielera, donde ya estuvo cuando cruzó la frontera y se entregó a la Policía. "Yo no tengo miedo de que me deporten, el miedo que tengo es que te detienen y te llevan como un delincuente, yo no soy delincuente", expresa.

Finalmente, pide ayuda al consulado peruano para ser empadronado y retornar seguro al Perú. Solo pide volver a encontrarse con su madre y sus dos hijas.

Deportan a 34 peruanos desde Estados Unidos

En la madrugada del sábado 1 de febrero, 34 ciudadanos peruanos llegaron al país desde Estados Unidos tras ser detenidos por las autoridades migratorias. La Cancillería informó que, como en ocasiones anteriores, se activó un protocolo de asistencia para brindarles apoyo médico, psicológico y social, en coordinación con diversas instituciones públicas.

El canciller Elmer Schialer destacó que más de 300.000 peruanos viven en condición irregular en Estados Unidos, y 74 se encontraban en un centro de retención en San Diego. Además, aclaró que ingresar de manera irregular a otro país no constituye un delito en el Perú, por lo que los deportados recibirán facilidades para su reinserción social y laboral, así como atención médica.