Una mujer de 64 años enfrenta una doble tragedia tras el robo de su auto en el distrito de Miraflores. Después de denunciar el hecho, ahora es extorsionada por delincuentes que le exigen la suma de S/30.000 para devolverle su vehículo. En ese sentido, la víctima exigió a las autoridades mayor seguridad en la zona y criticó la falta de acción por parte de los efectivos policiales.

El robo ocurrió el pasado lunes 27 de enero, cuando Lita Mercedes Montenegro Uriarte dejó su auto estacionado en la avenida Recavarren. Al salir de su casa, se dio cuenta de que su vehículo había desaparecido. A pesar de su desesperación, el personal de serenazgo no le brindó la ayuda necesaria, lo que la llevó a revisar las cámaras de seguridad de un edificio cercano y darse cuenta de lo ocurrido.

Mujer es víctima del robo de su auto en la propia puerta de su casa

La víctima, Lita Mercedes Montenegro Uriarte (64), logró identificar al ladrón, quien forzó la puerta del conductor y se llevó el auto. Sin embargo, su calvario no terminó ahí. Al día siguiente, comenzó a recibir llamadas extorsivas desde el número 922833136 que le exigían una suma exorbitante para recuperar su vehículo, lo que ha incrementado su angustia y frustración.

Cabe resaltar que la mujer adquirió el vehículo hace 9 años y por un valor de $/ 19.000. “Me robaron mi auto en la puerta de mi casa y ahora me llaman para pedirme dinero si quiero recuperarlo. No puedo pagar esa cantidad, lo usaba para movilizarme, para ir al hospital. No sé qué hacer. La Policía no me da respuestas, las autoridades no hacen nada”, denunció la víctima.

Vecinos de la zona exigen mayor seguridad en el lugar

El robo ocurrió en una zona donde, según vecinos, los asaltos son cada vez más frecuentes. La propia vecina afectada exige mayor seguridad en el distrito de Miraflores y denuncia la indiferencia de las autoridades, quienes hasta el momento no han dado con el paradero del delincuente.

“Esto ya no es un caso aislado. Los robos aquí son constantes y no hacen nada para detenerlos. Pido a las autoridades que se tomen en serio la inseguridad, que refuercen la vigilancia y que se preocupen por los ciudadanos”, expresó indignada. Mientras la víctima sigue recibiendo llamadas extorsivas, la desesperación aumenta. La falta de respuesta inmediata por parte de la Policía y la aparente inacción de serenazgo dejan en evidencia la creciente vulnerabilidad de los ciudadanos ante la delincuencia.