La víctima, identificada como Ricardo Bernales Machado (46), falleció luego de 4 días de haber sido golpeado brutalmente con un bate de béisbol por un sujeto que portaba un chaleco de seguridad en el distrito de La Victoria. Las cámaras al interior de una tienda en la zona captaron el momento en el que el agresor golpeó hasta en 10 ocasiones a Bernales.

Los familiares de Ricardo Bernales sostienen que él llegó a la casa de su madre en San Juan de Lurigancho para descansar luego de la golpiza ocurrida el sábado 25 de enero. No obstante, el miércoles 29 falleció tras no soportar el dolor que le había causado el brutal ataque.

El ataque contra Ricardo Bernales, quien trabajaba como estibador en Gamarra, fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa a un individuo, identificado como personal de seguridad, golpeándolo sin piedad con un bate de béisbol. A pesar de la brutalidad del ataque, Ricardo no se atrevió a informar a las autoridades de inmediato y se refugió en la casa de su madre en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, el miércoles, su salud se agravó considerablemente. Su hermano intentó llevarlo al hospital, pero Ricardo se desplomó en la cama y falleció, dejando a su familia devastada por la pérdida. "Me duele, me duele, se quejaba. Di la verdad ¿te han pegado? Se levantó y mostró sus heridas. Yo conozco a mi hermano, no es pleitista, él trabaja. Siempre ha sido el chistoso del barrio (...) Vomitaba sangre, sus ojos se blanquearon y ahí quedó", sostuvo la hermana de la víctima.

Familiares piden justicia tras identificar al agresor

Los familiares de la víctima temen por represalias luego de acusar al hombre atacante, quien ya fue identificado. Pese a los intentos de los testigos por controlar la situación, el sujeto no dejó de golpear a Ricardo Bernales. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la pelea que terminó con este fatal desenlace.

Los agentes policiales de la comisaría de La Victoria llevan a cabo las investigaciones correspondientes a fin de aclarar lo sucedido. En tanto, los familiares de la víctima exigen justicia a las autoridades para que este hecho no quede impune.

Canales de ayuda

