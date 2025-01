Extorsionadores disparan contra chatarrería en Villa El Salvador y exigen S/50.000: “Nadie nos protege”

El terror se ha apoderado de una familia en Villa El Salvador, donde un grupo de extorsionadores, autodenominados "Los Malditos del Sur", ha convertido la vida de una recicladora en una auténtica pesadilla. Los delincuentes le exigen 50.000 soles para permitirle continuar con su trabajo en su chatarrería, ubicada en el sector 6, grupo 1.

La mujer, que vive en el mismo local junto a su esposo y sus tres hijos, teme por sus vidas, ya que las amenazas han escalado hasta ataques con armas de fuego contra su vivienda. Según relató, las intimidaciones comenzaron en noviembre de 2024, cuando sujetos desconocidos le exigieron dinero a cambio de no atentar contra ella ni su familia. Sin embargo, el hostigamiento se intensificó en los últimos días y alcanzó su punto más crítico la noche de ayer, cuando delincuentes a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra su negocio y su hogar.

"No podemos dormir, tengo miedo de que vuelvan y esta vez nos maten. No quiero dejar mi trabajo, pero tampoco quiero perder la vida", expresó la mujer entre lágrimas. Cabe destacar que la víctima ha denunciado en múltiples ocasiones estos hechos y el caso ya se encuentra en Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no le han brindado la protección necesaria, dejándola expuesta a los criminales.

Extorsionadores disparan contra chatarrería en Villa El Salvador

Los extorsionadores no han cesado en su hostigamiento, exigiendo insistentemente el pago de 50.000 soles y amenazándola a través de mensajes de texto. En uno de ellos, le advierten: "¿Cómo es, tío? Ya muchos días, dame solución hoy o si no te visito".

Ante el temor de que la situación se agrave, la recicladora ha tomado la drástica decisión de cerrar su negocio, pues teme que los delincuentes vuelvan a disparar o, peor aún, intenten asesinarla. Desesperada, exige mayor seguridad en la zona y protección para ella y su familia.

"No sé qué más hacer. Ya puse la denuncia, ya fui a la Fiscalía, pero nadie nos protege. No quiero esperar a que maten a uno de mis hijos para que recién nos hagan caso", lamentó la víctima. Mientras tanto, los delincuentes continúan operando con total impunidad, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y comerciantes del sector.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.