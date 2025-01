Durante un operativo de la Policía Nacional del Perú, dos integrantes de la temible banda criminal 'Los Injertos del Norte' fueron capturados momentos antes de cometer un nuevo atentado, según a información policial. Uno de ellos, alias 'Jordano', llamó a su madre durante su intervención a fin de solicitarle su ayuda con la entrega de armas y explosivos.

El criminal detenido estaría relacionado al temible extorsionador conocido como alias 'El Monstruo', quien lidera la organización criminal ligada a casos de extorsión, sicariato y sanguinarios ataques. La captura de los dos sicarios se llevó a cabo en la Av. Santa Rosa de Lima y César Vallejo, en el distrito de Comas.

Alias 'Jordano' llamó a su madre para pedirle ayuda tras ser detenido

A pesar de que el presunto sicario, identificado como alias 'Jordano', se encontraba detenido por la Policía Nacional del Perú e intentó llamar a su madre para pedirle ayuda, ella negó en repetidas ocasiones tener conocimiento sobre las armas y granadas que su hijo utilizaba para extorsionar. En un acto desesperado, el siguió insistiendo a su madre para que pueda entregar todo lo que tenía en su poder a fin de "no ser llevado preso".

"Ma, ya saben todo, necesito todo, voy a entregar todo, ma. (¿Dónde estás tú?) En mi casa, mamá, en mi casa (...) (Yo no sé nada de qué cosa me hablas) Ma, ya saben todo, dile a la Luna dónde están las cosas, la granada, la pistola, todo (¿Qué cosas, Jordano? ¿De qué cosas me hablas? Yo no sé nada. No sé de qué me estás hablando tú) Ma, ya saben todo ¿me quieres ver preso? Ya saben todo ¿Dónde están las cosas? ", se escuchó en la llamada del sicario a su madre.

"Te esto hablando ¿Dónde están las cosas? (¿Qué cosas Jordan? Yo no sé de qué me hablas) La Luna no me contesta, ma. ¿Qué estás esperando? Entonces me llevan preso ( A ver, pásame con el policía) Saben todo, estoy por extorsión, yo no estoy por otra cosa, ma ¿Me quieres ver preso? No seas terca, ya saben todo, ma, ya saben todo que yo meto granada, meto plomo. Por favor, no seas paradora y dame todo", insistió el sicario tras las negaciones de su madre.

Cómplice del temible sicario alias 'El Monstruo'

Lo dos individuos fueron arrestados a las 10 de la noche en flagrancia, acusados de delitos contra la seguridad por posesión, uso o porte de explosivos y municiones. Los detenidos son Jordano Edwin Galarza Sanchu, de 20 años, conocido como 'Jordano', y un menor de edad que lo acompañaba. Se ha establecido que uno de ellos está vinculado a la organización criminal "Los Injertos del Cono Norte".

Según el informe de la Policía Nacional del Perú (PNP), ambos sospechosos admitieron su participación en un atentado contra una veterinaria 24 horas ocurrido en diciembre del año pasado, así como en otros delitos. Durante la intervención, las autoridades encontraron en su poder artefactos explosivos, cada uno con una carga múltiple de tres cartuchos unidos con cinta aislante negra, además de una considerable cantidad de ketes y bolsitas de marihuana, así como municiones. La PNP también reportó que, durante la persecución, una motocicleta que transportaba a los implicados lanzó dos artefactos explosivos contra los agentes intervinientes.