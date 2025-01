El verano limeño ya se siente y con él, la necesidad de escapar del sofocante calor. Para muchos, las piscinas se convierten en la mejor alternativa, pero lo que pocos saben es que no todas son aptas para su uso. El agua contaminada puede ser el origen de múltiples enfermedades, desde infecciones cutáneas hasta problemas respiratorios o gastrointestinales. Frente a esta problemática, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha puesto en marcha la campaña "Verano Saludable", para que los ciudadanos puedan conocer qué piscinas son seguras y cuáles representan un riesgo.

En el Cercado de Lima, solo dos piscinas han superado las inspecciones sanitarias y están habilitadas para el público. De un total de diez evaluadas, nueve son privadas y una es pública, pero la mayoría no cumple con los criterios de salubridad establecidos por las autoridades sanitarias.

¿Cuáles son las piscinas saludables aprobadas en Cercado de Lima?

Según el Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Subgerencia de Salud Pública y Agua de Emergencia, las piscinas que cumplen con los requisitos sanitarios y están operativas para el público son:

Piscina Municipal Virrey Toledo: ubicada en Jr. Lorenzo Vidaurre 268 / Jr. Puno.

ubicada en Jr. Lorenzo Vidaurre 268 / Jr. Puno. Piscina del Hotel Sheraton: ubicada en Av. Paseo de la República N. º 170.

Ambas han superado los controles microbiológicos y de calidad del agua, así como la inspección de equipamiento, instalaciones y limpieza de vestuarios. La municipalidad exhorta a los ciudadanos a acudir solo a estas piscinas para evitar riesgos a la salud.

Estas son las piscinas no aptas para el público

El informe también detalla que otras ocho piscinas no cumplen con los estándares sanitarios y no están habilitadas para su uso. Algunas están en proceso de adecuación, mientras que otras han sido declaradas no operativas:

En proceso de adecuación

Señor de la Misericordia

CEGNE Nuestra Señora de las Mercedes

Parque Central Club Residencial

Piscina del Estadio Nacional

No operativas

Complejo Deportivo Fernando León

Puente del Ejército

UNMSM

Piscina UV3 de la Unidad Vecinal n.º 3

El control se realizó mediante inspecciones que incluyeron análisis de agua, supervisión de casas de máquinas, almacenamiento de productos químicos y revisión del ordenamiento documentario de los establecimientos.

Recomendaciones para un baño seguro

Las autoridades municipales recalcan la importancia de verificar que las piscinas cuenten con la debida certificación sanitaria. Además, aconsejan evitar el ingreso a aquellas que no han sido aprobadas y seguir medidas básicas de higiene, como ducharse antes y después del uso de la piscina, no ingerir agua y utilizar calzado adecuado en las instalaciones.

La campaña "Verano Saludable" continuará con inspecciones permanentes en diversas piscinas de la capital, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y reducir los riesgos de enfermedades asociadas al agua contaminada.