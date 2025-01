Iris Ortega Mendoza, una talentosa estudiante peruana, se ha convertido en un ejemplo de dedicación académica tras alcanzar el primer puesto en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que este sorprendente logro fue posible con tan solo dos semanas de preparación intensiva. A pesar de su destacado ingreso a la UNI, una de las universidades más prestigiosas del Perú, la joven tiene en la mira estudiar Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Fue una decisión de último momento postular a la UNI, escoger una carrera y ver lo que pasaba. El objetivo principal era medirme porque yo tengo otra meta”, explicó la estudiante peruana en una entrevista para el canal de YouTube Academia Grupo Ciencias. Conoce la historia de esta joven alumna y su meta de ingresar a la UNMSM, la Decana de América.

¿Cómo se preparó Iris en 14 días para ingresar a la UNI?

La estrategia de Iris Ortega Mendoza se centró en aprovechar al máximo cada minuto de sus dos semanas de preparación. Su primer paso fue adquirir el prospecto de la UNI, que le permitió familiarizarse con el temario y los requisitos del examen. Luego, complementó su estudio con libros que contenían recopilaciones de exámenes anteriores, lo que le ayudó a identificar patrones y estilos de preguntas.

Además, Iris adoptó una rutina de estudio intensivo que constaban de 12 horas diarios de repaso, priorizando las áreas clave del examen. Este enfoque no solo le permitirá consolidar conocimientos rápidamente, sino también ganar confianza para enfrentar la exigente prueba de admisión. Su historia es un claro ejemplo de cómo la disciplina y la planificación pueden marcar la diferencia en tan poco tiempo.

“Es diferente estudiar en el colegio que estudiar para la universidad. Cuando empiezo algo, tengo bastantes ganas y le pongo bastante energía, así se me crea el hábito. Me levantaba a las 7 a.m. empezaba a las 8 a.m. y terminaba tranquilamente de estudiar a las 8 o 9 p.m.”, comentó la joven peruana.

¿Cuál es la verdadera meta de Iris?

Según explicó Iris, su verdadero objetivo es ingresar a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por ello, al finalizar el quinto de secundaria, Iris decidió medir su nivel académico postulando a la carrera de Obstetricia en la Decana de América, donde destacó al alcanzar el sexto puesto.

Inspirada por su rendimiento, Iris tomó la decisión de prepararse intensamente durante un año para postular a Medicina. A pesar de complementar su preparación autodidacta con algunos meses en una academia, no logró alcanzar el puntaje necesario en su segundo intento. Sin embargo, su determinación y disciplina la impulsarán a seguir luchando por cumplir este importante objetivo.