Más de 300 comerciantes del mercado '9 de Octubre' se encuentran en los exteriores de la Municipalidad de La Victoria con el propósito de sostener una reunión con el alcalde Rubén Cano, para exigir el levantamiento de la clausura arbitraria del centro de abastos.

Una de las representantes de los trabajadores, Jessica Basurto afirmó que miembros de serenazgo de la municipalidad ingresaron al recinto sin notificación ni previo aviso. "Llegaron de un momento a otro, no tenían un papel, nada. Parecían delincuentes, rompieron las puertas. No presentaron notificación alguna".

Asimismo, la mujer manifestó que el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, no se ha reunido con ellos ni ha enviado a algún representante de la comuna para comunicar los motivos reales del cierre del mercado.

"No ha venido el alcalde a conversar, no ha venido nadie. No nos informan nada. Encima, dicen que hoy llegará más personal municipal para confiscar todo lo que está adentro. No nos permiten retirar nuestra mercadería; se la llevarán al depósito. Eso no es justo. Nosotros solo queremos trabajar", lamentó.

A este reclamo se suma una denuncia más. La comerciante también indicó que, en la entrada del mercado, una encargada de la municipalidad les dijo: "Si quieren sacar sus cosas, pueden entrar, pero deben firmar una hoja".

Intentamos comunicarnos con la Municipalidad de La Victoria; sin embargo, el gerente de Desarrollo Económico, Jorge Reátegui, no respondió hasta el cierre de este informe.