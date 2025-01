Ataque con dinamita proveniente de minería ilegal sucedió durante estado de emergencia en Trujillo

Dos falsos mensajeros, enviados al parecer por delincuentes dedicados a la minería ilegal, detonaron está madrugada un potente artefacto explosivo frente a la sede central del Ministerio Público de Trujillo, en la región La Libertad, causando lesiones en dos personas, además de serios daños materiales a las viviendas ubicadas en la avenida Jesús de Nazaret, frente a la Universidad Nacional de Trujillo.



De acuerdo con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, existen indicios de que los delincuentes emplearon una fuerte carga de dinamita. “De los primeros elementos o indicios que estamos recibiendo es que esta dinamita procedería de la minería ilegal. Eso, ¿qué nos está confirmando?, que la criminalidad organizada está operando", indicó en horas de la mañana.

Este ataque se produce en un contexto de creciente violencia relacionada con el crimen organizado en la región. La fiscal que investiga estos casos también ha recibido amenazas previas, lo que sugiere que el atentado podría ser un intento de amedrentamiento por parte de grupos criminales.

La explosión destrozó las ventanas y enseres de los siete pisos del edificio de la Fiscalía y afectó a un total de 15 inmuebles, entre negocios y viviendas. Además, un vehículo estacionado cerca del lugar resultó destrozado.

Según las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes, a bordo de una motocicleta, llegaron hasta la cuadra 6 de la calle Daniel Alcides Carrión y luego de detenerse por unos instantes, colocaron la mochila que uno de ellos llevaba en el follaje de un arbusto, frente a la sede del Ministerio Público.

Explosión dejó el edificio de la entidad dañado y un vehículo destruido. Foto: composición LR.

El primer ministro Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el atentado y mencionó que sería una represalía por las recientes capturas de organizaciones criminales. "Tenemos información preliminar que, como consecuencia de la captura de bandas organizadas, se va a presentar pronto una acusación y esta es una amenaza directa a la señora fiscal que tendría que presentar la acusación”.

En tanto, el Ministerio del Interior anunció medidas inmediatas para combatir el crimen organizado en la región La Libertad, tras el atentado que buscaría intimidar a las autoridades de Trujillo.

En un comunicado señalan que la Policía Nacional reforzará su presencia en la zona con 100 efectivos de las unidades Grecco y Diroes enviados de Lima.

“Por disposición de la presidenta, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, y el alto mando de la Policía Nacional (…) implementarán un plan de acción inmediato. Este plan incluye la intensificación de estrategias de inteligencia y operatividad en la región, además de garantizar la seguridad de las autoridades locales para continuar luchando contra el crimen de manera frontal y conjunta, afirmó el sector del Interior”, señalan.

Estado de emergencia no sirve

Espinoza también lamentó que las autoridades no estén tomando cartas sobre el asunto e indicó que las medidas que se han tomado para contrarrestar el incremento del crimen organizado en el país no han funcionado.

"Si hemos llegado a este punto, queda claro que la tan anunciada inteligencia policial y la política de seguridad ciudadana, no están funcionando. El estado de emergencia no puede quedarse en palabras. Hay que demostrar con hechos reales que se está actuando. La seguridad ciudadana no se resuelve con anuncios, sino con acciones contundentes que generen resultados”.

Por su parte, el excomandante general de la PNP, Eduardo Pérez Rocha indicó que el estado de emergencia dictado por las autoridades ha sido un completo fracaso y queda demostrado en el atentado en Trujillo.

“Esto nos da a entender, el fracaso total del estado de emergencia. El ministro del Interior ha reconocido que existe una ola delincuencial en el país y solo está copiando lo que a se ha hecho en el Salvador con Bukele”, precisó.

En tanto, Rubén Vargas, el exministro del Interior criticó duramente al gobierno de Boluarte señalando que las medidas tomadas por el titular de dicha cartera no han sido las más eficaces

“El crimen organizado es el que maneja nuestras calles, el gobierno ha sido un total y absoluto fracaso. Es un punto de quiebre el desborde criminal, ya no estamos en un ataque dinamitero a una ferretería, farmacia o colegio, sino a una sede institucional como represalia a las investigaciones que se están realizando. Además, de estar vinculadas a las economías ilegales”.

Mininter tomará medidas

El Ministerio del Interior ha tomado acciones inmediatas para enfrentar el crimen organizado en La Libertad, tras un reciente incidente que busca intimidar a las autoridades y a la ciudadanía. La Policía Nacional del Perú (PNP) reforzará su presencia en la región con 100 efectivos de las unidades Grecco y Diroes, provenientes de Lima.

La presidenta de la República ha dispuesto que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, junto al Alto Mando de la PNP, se desplace a Trujillo para implementar un plan de acción inmediato. Este plan contempla la intensificación de estrategias de inteligencia y operatividad en la zona, así como la garantía de seguridad para las autoridades locales en su lucha contra el crimen.

Comunicado del Ministerio del Interior. Foto: Mininter

La llegada de 100 efectivos de las unidades especializadas de la PNP es un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado. Estas unidades, conocidas por su capacidad de respuesta y operatividad, se encargará de realizar patrullajes y operativos en puntos críticos de la región. La medida busca no solo disuadir a los delincuentes, sino también brindar tranquilidad a la población.

El plan de acción que se implementará en Trujillo incluye diversas estrategias de inteligencia que permitirán identificar y desarticular bandas criminales que operan en la región. Además, se establecerán mecanismos de coordinación con las autoridades locales para asegurar que las operaciones se realicen de manera efectiva y con el respaldo de la comunidad.

El ministro Santiváñez ha enfatizado la importancia de trabajar de manera conjunta con la ciudadanía, ya que su colaboración es fundamental para el éxito de las acciones emprendidas. La seguridad es un compromiso compartido, y se espera que la población se sume a estos esfuerzos para combatir el crimen organizado.

Ministerio Público se pronuncia

A través de un comunicado, el Ministerio Público condenó los hechos sucedidos en una de sus sedes en La Libertad, Trujillo e instó a las autoridades a tomar las medidas adecuadas para detener el incremento de casos de extorsión.

Tambien manifestaron que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Coporativa de Trujillo ha iniciado la investigación correspondiente para esclarecer los hechos e identificar a los que resulten responsables y exigieron a las autoridades del Poder Legislativo a trabajar activamente en una eficiente política criminal de seguridad ciudadana y que la Policía Nacional del Perú cumpla con una efectiva labor preventiva, tal como establece la Constitución Política del Perú.

Finalmente, pidieron se realice un trabajo de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes sean antes de que se produzcan los hechos delictivos.