Corte de luz en Trujillo, La Libertad: Hidrandina restringe servicio en varios distritos del 21 al 25 de enero

1:30 p.m. a 3:00 p.m.

Distrito de Trujillo



Urb. Fátima:

Av. Larco cda 12, 13, 14, 15, 16,

Ca. Los Cedros cda 01,

Ca. Los Ciprese4s cda 01,04, 05,

Av. Fátima cda 01, 02, 03,

Ca. Los Dátiles cda 01,

Ca, Los Álamos cda 04,

Ca. Las Palmeras cda 04,

Av. Juan Julio Ganoza cda 01,

Urb. Covirt:

Mz A, A’, D, B’ C, E, F, H, J, L, I, N, Ed. 01, C, B, A, E,

Ed2, A, B, D, C, Ed09, A, B, C,

Ca. Los Cóndores cda 01,

Urb. Los Pinos:

Mz J, C, D, B, F,

Ca. Martin Pescador cda 02,

Ca. Los Tordos cda 13,

Ca. Las Golondrinas cda 01,

Urb. Popular el Cortijo:

Mz C,

Ca. Las Torcazas cda 12, 13, Mz C, B,

Ca. Los Jilgueros cda 01, 02,

Pj. Los Halcones Mz F,

Ca. Las Gaviotas cda 12, Mz M, N,

Ca, Los Tordos Mz M, cda 12, 13,

Ca, Los Faisanes Mz M,

Ca Zorzales cda 01,

Urb. La Merced III etapa:

Mz P, S, R, Q, .T,

Ca. Santa Lucía cda 01, 02,

Ca. Santa Isabel CDA 01,

Pj Santa Beatriz cda 03,

Av. Floral cda 02,

Ca. Los Paujiles cda 02,

Ca. Los Geranios cda 02,