La antes llamada Ciudad de los Reyes, que conmemora hoy sus 490 años de fundación, enfrenta una serie de dificultades que hacen que esté lejos de ser una potencia mundial, como prometió Rafael López Aliaga cuando era candidato a la alcaldía. La ciudad de Lima se desangra porque, cada vez, los actos delictivos son más violentos. Durante la semana anterior, en un solo día se reportaron siete asesinatos en menos de ocho horas en varios distritos. En transporte, las principales vías están saturadas; mientras que los grandes proyectos de infraestructura vial, que se vendieron como solución, se encuentran aún en papeles.

De esta manera, con estos dos principales problemas que aquejan a los limeños, según la encuesta Lima Cómo Vamos 2024, es como López Aliaga ha empezado su tercer año como alcalde. Esta vez, La República ha podido comprobar que existen propuestas a medias y otras aún sin cumplir, en diversos ámbitos, que pueden explicar por qué no hay resultados. Veamos.

Baja nota de López Aliaga

En seguridad ciudadana, el caballito de batalla del burgomaestre fue la compra de 10.000 motocicletas que iban a ser destinadas a la Policía y a los serenazgos municipales para que patrullen las zonas más peligrosas de Lima metropolitana.

Pues bien, esta propuesta ha sido cumplida a medias en los dos primeros años del líder de Renovación Popular. En sus últimas presentaciones, el alcalde tuvo que aclarar que solo ha podido entregar 4.000 motocicletas (menos del 50% de lo prometido) debido a que no hay agentes para que puedan manejarlas. De esa cifra, 2.700 fueron destinadas a la Policía y 1.300 a los serenazgos. Se hizo en nueve entregas.

Esta situación había sido advertida por el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, quien, a inicios del 2023, calificó la propuesta de inviable a corto plazo. “La dificultad es tener 8.000 agentes capacitados, porque por moto se necesitan dos y por día cuatro, distribuidos en dos turnos. Eso es difícil si no hay coordinación”, explicó.

No obstante, pese a este número reducido de motos, el alcalde respondió que los delitos han bajado en las zonas donde se realiza patrullaje. “Los raqueteos y robos han disminuido, pero han aumentado las extorsiones de las organizaciones criminales”, señaló tras anunciar que la inversión de las 6.000 motocicletas que no se podrán entregar, será destinada a la compra de cámaras de videovigilancia. “Nos quedan 250 millones de soles para ese objetivo”, agregó.

Los crímenes están imparables en Lima.

Exregidor: “Su mayor fracaso”

Pero no es la única propuesta de su plan de gobierno que no se cumple en su totalidad. En campaña, López Aliaga ofreció crear el Sistema de Reservistas de las Fuerzas Armadas para el apoyo en seguridad ciudadana en las zonas de mayor delincuencia. A la fecha, no hay avances.

El alcalde también prometió la identificación obligatoria de motos para mayor seguridad. La propuesta consistía en que los choferes debían portar un chaleco y un casco donde estén grabados o el número de la placa o el número de su DNI. Al respecto, López Aliaga continúa evaluando una ordenanza. No hay nada más.

Lo que sí ha logrado es conformar un Grupo Especial de Inteligencia Municipal (GEIM), liderado por el exjefe de Dircote, José Baella. También implementó la línea 610-1010 para recoger denuncias de extorsión. A eso se suma la integración de 4.300 cámaras de videovigilancia. Pese a estas acciones, Lima sigue desangrándose.

Para el exregidor Carlo Ángeles, el mayor fracaso del alcalde es la seguridad ciudadana porque la inseguridad que vive Lima no tiene precedentes.

“Y no puede sacar cuerpo del tema diciendo que la municipalidad no tiene esas facultades sino el Ministerio del Interior. Él prometió en campaña acabar con la delincuencia, pero vemos que le falta liderazgo. Sus propuestas no se cumplen. Y es responsable de este aumento de la percepción de inseguridad porque es cómplice al respaldar al ministro Juan José Santiváñez, quien tiene una pésima gestión”, manifestó.

Ahora resulta que faltan policías para manejar las motos. ¿No se coordinó antes?

Grandes proyectos viales en papeles

Las grandes obras de infraestructura vial de López Aliaga aún continúan en papeles. Eso sucede con la Vía Expresa Sur y la nueva Vía Expresa Grau, cuyos expedientes técnicos recién se realizarán.

Similar situación pasa con los viaductos Las Américas y Arriola; así como con los puentes elevados o vías rápidas que su gestión espera implementar en las avenidas Javier Prado (La Molina), La Marina (San Miguel), Huaylas (Chorrillos), Wiesse (San Juan de Lurigancho), Gamarra (Los Olivos), Túpac Amaru (Independencia), Canadá (La Victoria) y Huarochirí.

A la fuerza. Recuperación de terrenos avanza en la Vía Expresa Sur, en Surco y SJM.

Lo más preocupante es que hay promesas que ni siquiera verán la luz, como el nuevo Metropolitano, cuya ruta iba a extenderse por la av. Universitaria hasta el centro comercial Plaza San Miguel. Ya la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) le respondió que es inviable, por lo que tuvo que anunciar la Vía Expresa Norte con un paso exclusivo para el transporte público.

A eso se suma el tranvía universitario de San Martín Porres a Carabayllo que ofreció en su plan de gobierno municipal; al igual que el teleférico Independencia- San Juan de Lurigancho (SJL), cuyos estudios están a cargo de la ATU y siguen entrampados.

“La gestión municipal se ha endeudado por 20 años con observaciones del consejo fiscal para proyectos que aún carecen de expedientes técnicos. Hay mucha premura por anunciar obras, pero se genera un efecto búmeran porque, al final, no hay resultados y eso repercute en la baja aprobación ciudadana”, explicó la experta en gestión pública, Karla Gaviño.

Más propuestas sin cumplir

Este diario halló más incumplimientos de su plan de gobierno municipal, como la entrega de desayunos en los colegios de Lima; así como el Malecón Verde Rímac, cuyo avance es solo una idea de proyecto paisajístico para recuperar cuatro kilómetros de márgenes del río Rímac.

Otra promesa incumplida es el pedido de competencias y funciones en salud. No hay ningún avance. En este tema, Luis Rubio, director del Sistema Metropolitana de la Solidaridad, señaló que hay 44 hospitales solidarios en el país, en los que ha habido 8 millones de atenciones.

Pero la lista continúa. López Aliaga prometió también que su proyecto de agua de emergencia, que consiste en instalar tanques de agua en los cerros de Lima, iba a beneficiar a 500.000 personas en su primer año; sin embargo, al cierre del segundo año, solo atendió a 300.000. Su meta ahora es llegar a un millón de beneficiarios, pero en campaña esa cifra era de dos millones. Por el momento, ha inaugurado cuatro etapas, con 150 pilones, y la quinta está en marcha.

Un avance que tuvo es el apoyo a las 2.400 ollas comunes, con ciertos problemas, y la conformación del voluntariado municipal.

“Lamentablemente, no va a poder cumplir sus promesas de campaña en estos dos años. Hoy tenemos a un alcalde que más parece candidato presidencial en vez de estar 24 horas en Lima y que se pasa recorriendo el país. Va ser una falta de respeto que decida renunciar a su cargo para cumplir intereses personales, como el postular a las próximas elecciones”, afirmó el exregidor Carlo Ángeles.

“En algunos proyectos, al alcalde López Aliaga le falta empatía con los vecinos y coordinación con las demás autoridades. Ese es un problema”, dijo la especialista Karla Gaviño.

En resumen, este es el difícil panorama que afronta la ciudad de Lima en sus 490 años de fundación. ❖

Logros que no son suyos

La gestión edil toma como logro suyo la suspensión del peaje de Chillón, de la empresa Rutas de Lima. Sin embargo, esto se concretó tras una demanda que presentó un vecino de Puente Piedra ante el Tribunal Constitucional. Ahora busca hacer lo mismo con el pedido fiscal de paralizar los peajes de Línea Amarilla.

También hay improvisación. De un momento a otro, el municipio emprendió obras en el trazo del detenido proyecto de ampliación de la autopista Ramiro Prialé.

Lo mismo sucedió con la ‘donación’ de los trenes de 40 años, de la empresa estadounidense Caltrain, la misma que costará 24.5 millones de dólares por el traslado y reacondicionamiento. Estos servirán para el Tren Desamparados-Chosica. Pero faltan estudios.