Familiares de Leyla Cristóbal sospechan de más implicados en el feminicidio: "Hay mucho por aclarar"

Los familiares de Leyla Cristóbal Penadillo, la docente que fue reportada como desaparecida y luego encontrada fallecida en la vivienda de su expareja, expresaron su indignación por el caso de feminicidio contra su ser querido y consideraron que más personas habrían intervenido en la muerte de Cristóbal.

Además, indicaron que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) no realizaron su labor de manera adecuada debido a que no encontró el cuerpo de la joven cuando realizó las pruebas de luminol y de búsqueda con canes.

Familiares de Leyla Cristóbal se manifiestan tras feminicidio

El tío de la víctima se pronunció luego de conocer que su sobrina Leyla Cristóbal había fallecido por asfixia. En esa línea, indicó que es probable que otras personas hayan participado en los hechos que ocasionaron la muerte de su familiar.

En su declaración, hizo un llamado a las autoridades para exigir una investigación exhaustiva y justicia para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

"Hay muchas cosas por aclarar. Ojalá que la abogada que nos está apoyando logren encontrar a los responsables, porque no creo que solo lo haya hecho. Yo creo que hay dos o tres personas que han apoyado al que era novio de mi sobrina", declaró el tío de la víctima a La República.

Por su parte, la tía de Leyla Cristóbal también consideró que el cadáver de su familiar había sido trasladado hacia la vivienda de su expareja Ramiro Palomino y resaltó la existencia de irregularidades en el caso.

"Acá hay gato encerrado y queremos justicia, pero que justicia podemos pedir porque el principal sospechoso está bajo tierra. Los familiares deben saber, sobre todo hay terceras personas. Como madre, como mujer, yo presiento, porque el cadáver de mi sobrina no estaba ahí. Yo intuyo que lo han traído", señaló.

Asimismo, mencionó que una abogada continuará con el proceso, e hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune. "Pido que se esclarezca el caso para que no se vuelva a repetir. Siempre hay estos casos. No es la primera ni la última. Se ve día a día que muchos desaparecen (…) Es algo repugnante, indignante", añadió.

Se pronuncian sobre labor de la Policía Nacional

Los seres queridos de la víctima indicaron que las autoridades deberán determinar los motivos de la PNP de no encontrar el cadáver de la joven cuando acudieron por primera vez a la vivienda de Palomino. En ese sentido, señalaron que se debe esclarecer acerca de las acciones de las autoridades en el caso.

"Es algo raro. Fue la Policía con perros y que raro que no encuentren, y después de unos días vuelven a ir (...) y la encuentran. Yo dudaría de todo el mundo", manifestó su tía.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.