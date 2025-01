Carlos Joel Salvador Chafalote, un hombre de 36 años y padre de tres hijos, afirma haber pasado ocho años en prisión por un delito que, según él, fue cometido por su hermano, José Cristian Chafalote. En ese entonces, Carlos trabajaba como constructor en la ciudad de Huacho cuando el Poder Judicial lo condenó a 20 años de cárcel.

El 6 de abril de 2015, tres delincuentes encapuchados con armas de fuego asaltaron una vivienda, sometiendo a una madre y a su hija. Tras saquear el lugar, escaparon en un mototaxi rojo. Al día siguiente, la policía llegó a la casa de los padres de Carlos Joel Salvador Chafalote y encontró estacionado el mototaxi. Sin embargo, según Carlos, el vehículo era conducido por su hermano Cristian, quien no estaba presente en ese momento.

Confesión del hermano de Caros Chafalote habría sido ignorado

Carlos, desconcertado, afirma que no entendía lo que ocurría. Con el paso de las horas, se enteró de que estaba siendo acusado de robo agravado. En un inicio, su hermano Cristian negó cualquier implicación, pero el remordimiento lo invadió al saber que Carlos sería condenado injustamente.

Finalmente, confesó su delito ante las autoridades, admitiendo que aquel 6 de abril condujo el mototaxi rojo utilizado en el asalto y detalló cómo, junto a otros dos delincuentes, irrumpió en la vivienda agraviada. Sin embargo, asegura que la justicia ignoró su testimonio.

"Mi hermano es inocente, lo están acusando de un delito que yo cometí", declaró el hermano a América TV. "Yo voy y declaro tal cual sucedieron los hechos. Que habíamos ingresado (a la vivienda). Le cuento a los jueces paso por paso, como fueron las cosas, pero no me hicieron caso", agregó.

El Poder Judicial condenó a Carlos a 20 años de prisión efectiva. Como resultado, pasó 8 años recluido en el centro penitenciario de Carquín, en Huacho, enfrentando momentos difíciles y dejando atrás a su esposa, quien estaba embarazada en ese entonces.

"Para mí era algo extraño. (Pasar) de una conviviencia familiar a pasar a una vida con más de 600 internos en un pabellón, en una celda con más de 40 internos. Sufría mucho. Esperaba una vez a la semana para que me visiten. Dejé a mi mujer embarazada en ese tiempo", expresó entre lágrimas Carlos Chafalote.

Carlos Chafalote se encuentra prófugo luego de un mes en libertad

Gracias a un habeas corpus presentado por su defensa, el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Huaura falló a su favor y ordenó su libertad. El 7 de noviembre de 2024, tras ocho años en prisión, Carlos finalmente recuperó su libertad.

Sin embargo, el 12 de diciembre, la sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura revocó la resolución que declaraba fundado el hábeas corpus a favor de Carlos y ordenó su captura, así como su retorno al penal.

Desde ese momento, Carlos decidió mantenerse en la clandestinidad. Como prófugo, optó por permanecer lejos de su ciudad natal y de su familia, buscando evitar su regreso a prisión."Me perjudicaron mucho toda mi vida y me la siguen perjudicando porque desde la clandestinidad tengo que estar escondido y vivir así. Si yo fuera culpable, me voy, pero no lo hago porque tiene que aclararse", señaló.

"Ya he luchado demasiado para declarar mi inocencia. Salí libre, pero lo veo como una burla. Le pido a la justicia peruana que vea que en realidad soy inocente. Si tengo que llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo voy a hacer", concluyó Carlos.