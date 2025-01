Una mujer, identificada como Fátima, fue víctima de un violento asalto a mano armada cuando llegaba a su hogar en Puente Piedra, un hecho que ha generado preocupación entre los vecinos de la zona por la creciente inseguridad. Ante ello, las cámaras de seguridad del lugar registraron lo sucedido.

El asalto ocurrió en horas de la noche, cuando la mujer regresaba de su trabajo por la desolada vía, lo cual estaba a metros de su hogar. Según testigos, dos sujetos armados la abordaron cuando ella estaba a punto de llegar a su vivienda. Sin tener más opciones, la víctima entregó sus pertenencias, ya que estaba bajo amenaza: "El celular o tu vida".

Mujer es asaltada por criminales armados a metros de su casa en Puente Piedra

Los vecinos de la zona aseguran que este tipo de incidentes no son aislados en la zona, ya que los delincuentes aprovechan la noche para asaltar a sus víctima. La mujer agraviada sostuvo que es la segunda vez que sufre un asalto a pocos metros de su vivienda, lo cual refleja el clima de inseguridad en el lugar.

Las cámaras de seguridad captaron todo lo sucedido, lo cual será importante para las investigaciones policiales. Lo más alarmante fue que el ataque de los asaltantes duró menos de 10 segundos. Ellos la arrinconaron, con arma en mano, para quitarle sus pertenencias. Afortunadamente, ella no resultó herida tras el cobarde asalto de los criminales.

“No me percato que un carro estaba pasando por mi lado, volteo y se bajan, quiero correr, pero me habían agarrado dos personas y uno tenía una pistola, es ahí donde me agarran y me dicen dame tu celular o si no te meto un balazo”, señaló la víctima del asalto.

Vecinos exigen mayor seguridad en el lugar

Los residentes de la zona aseguran que no es la primera vez que un incidente así sucede. Una vecina aseguró que en otra ocasión, los delincuentes robaron un carro que se encontraba estacionado en la zona.

PUEDES VER: Delincuentes armados irrumpen en pollería de San Martín de Porres y asaltan a todos los comensales

"Se llevaron el carro de mi vecino en pleno día. Se lo llevaron frente a su casa. Se necesita que las autoridades tomen conciencia", sostuvo una de las vecinas. Pese a que hay un colegio cerca, la vía luce sin alumbrado público. En ese sentido, los residentes exigen la presencia de más policías y un cambio en el alumbrado de la zona.