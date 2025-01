El club Yaku Park, ubicado en el distrito de Comas, ha sido objeto de denuncias por parte de vecinos preocupados por las graves condiciones de insalubridad en el que se encuentra. Un reciente operativo liderado por la Municipalidad de Comas evidenció un panorama preocupante que pone en riesgo la seguridad y salud de sus visitantes, en especial de los menores de edad.

El estado general del parque acuático es desalentador justo para este verano 2025 en todo Lima Norte. La piscina principal se encuentra en un estado insalubre, con estructuras oxidadas y peligrosas, mientras que las zonas de descanso, como las camas y áreas comunes, están cubiertas de suciedad y polvo, según pudo registrar las autoridades ediles de la jurisdicción.

Restaurante y tópico en mal estado

En el restaurante del recinto recreativo se encontró aceite en mal estado almacenado inadecuadamente, utensilios y equipos en condiciones insalubres, con alimentos vencidos y un ambiente plagado de insectos. El municipio de Comas registró también que en el tópico médico, que debería ser un lugar de atención segura, estaba lleno de polvo, con camillas sucias, materiales médicos en mal estado, y un nido de avispas en su interior. Dichas condiciones hacen que el lugar no sea apto para atender emergencias, sostuvieron.

Asimismo, se impuso una multa de 2.5 UIT por tema documentario y de gestión y riesgo (el óxido, cables expuestos, toboganes con juntas no correctamente selladas, filtro de agua, etc). El municipio precisó que la licencia la tenían con otra dirección distinta a la que figura en la puerta de entrada. Esta estaba a nombre de la empresa que tiene la antigua Granja Villa, no Yaku Park, con otro nombre y otra razón social. Todo ello sumó para la colocación de la infracción.

Piscina de parque acuático en mal estado

Tras el operativo municipal, se constató que las instalaciones del club están considerablemente deterioradas. Los toboganes presentan fisuras y filtraciones de agua que debilitan su estructura, mientras que las tuberías y otras partes metálicas están corroídas por el óxido.

En las áreas de recreación, las mallas de seguridad y rampas son precarias, lo que podría ocasionar accidentes graves, especialmente entre los niños, quienes son los visitantes más asiduos. Asimismo, se identificaron problemas eléctricos graves como tableros que carecen de protección adecuada e instalaciones de luz.

Operativo municipal en Comas

El municipio precisó que la clausura es temporal y se levantará en cuanto se realice el pago y levantamiento de las observaciones. En tanto, el operativo, llevado a cabo por la Municipalidad de Comas en conjunto con las áreas de salubridad y fiscalización, reveló estas fallas y permitió corroborar las denuncias ciudadanas.

Según los inspectores, las condiciones del club representan un peligro inminente para los usuarios. El alcalde Ulises Villegas respaldó la intervención y señaló que no se permitirá el funcionamiento de establecimientos que no cumplan con los estándares mínimos de salubridad y seguridad.