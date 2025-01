Cientos de ciudadanos venezolanos se concentraron en las calles de Lima durante la mañana del 10 de enero para expresar su rechazo contra la dictadura de Nicolás Maduro. Ellos claman a las autoridades internacionales por el rescate de la democracia en su país. Por ello, la embajada de Venezuela en Lima se convirtió en el punto de encuentro para esta movilización. Padres, hijos y amigos se congregaron, luciendo camisetas de la Vinotinto y pintando sus rostros con símbolos de esperanza.

En ese sentido, el pueblo venezolano en Lima se hizo escuchar y pidió a sus compatriotas que no se dejen amedrentar ante la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos que durante esta movilización se supo que la lideresa de la oposición, María Corina Machado, fue interceptada por las fuerzas del orden venezolano, lo cual ocasionó desconcierto entre los ciudadanos extranjeros.

Ciudadanos venezolanos rechazan la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela

La comunidad venezolana en Lima rechaza los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones del 28 de julio con un 52% de los votos, a pesar de no haber presentado un escrutinio detallado. En contraste, los venezolanos en la capital peruana expresan su apoyo a Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra en República Dominicana.

Ciudadanos venezolanos protestan en Lima contra dictadura de Nicolás Maduro. Foto: Fiorella Alvarado

"Yo no voy a perder la fue nunca. Mi país va a ser libre. Yo lo siento en el corazón", "Si no es hoy, no va a ser nunca. Le pido al pueblo venezolano que no se deje amedrentar. Si estuviéramos allá estaríamos en la lucha, en la calle. No le tengo miedo a ese señor. Te pusieron ahí por equivocación", "Queremos libertas, Venezuela es nuestro hogar. No tendríamos que estar regados en el mundo con un país tan bello. Fuera Maduro. Basta", "Hemos venido a Perú y nos dieron esperanza de estar un tiempo. Estamos bien, pero esperando la libertad de nuestra Venezuela", "Todos esperamos un cambio, que se aparte el señor Maduro porque ya no es presidente. Todo el mundo lo sabe", señalaron los ciudadanos venezolanos.

Nicolás Maduro juró como presidente pese al rechazo contra su dictadura

María Corina Machado expresó su descontento ante la reciente juramentación de Nicolás Maduro, afirmando: "Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla", en alusión a la toma de posesión del mandatario. La líder de Vente Venezuela también aprovechó la ocasión para agradecer al pueblo venezolano por su respaldo incondicional.

Protestas frente a la Embajada de Venezuela en Perú. Foto: Fiorella Alvarado/URPI-LR

Además, Machado confirmó que Edmundo Gonzales, quien enfrentó serios peligros tras la marcha del 9 de noviembre en contra del régimen de Maduro, no regresará a Venezuela para salvaguardar su integridad. En tanto, Nicolás Maduro asumió un tercer mandato presidencial de seis años en un acto considerado inconstitucional. "Juro que este nuevo período presidencial será el período de la paz", declaró Maduro durante la ceremonia, dirigida por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien respondió: "Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional".