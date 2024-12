Padres acampan en el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro para obtener matrícula escolar: "Uno lo hace por amor"

La matrícula para el año escolar 2025 ya comenzó en Perú y algunos padres de familia han decidido acampar en los exteriores del colegio Alfonso Ugarte, del distrito de San Isidro. Con colchones inflables, frazadas y carpas, los padres han pasado la noche en la puerta principal de la institución educativa con la esperanza de alcanzar una de las pocas vacantes disponibles.

Un padre de familia, identificado como Jesús Acevedo, señaló que viene haciendo cola en la puerta del colegio desde la 11 de la noche del sábado 14 de diciembre. En conversación con La República, explicó que busca una vacante del primer grado de secundaria para su hija.

Padres pernoctaron en los exteriores del colegio Alfonso Ugarte. Foto: Kevinn García/La República

Director del colegio solicitó que los padres se retiren de la zona. Foto: Kevinn García/La República

"Es un colegio bien implementado, tiene canchas deportivas, piscina temperada. Tiene todo, es un colegio emblemático", indicó.

Por su parte, una madre de familia, identificada como Pilar, fue una de las primeras en acampar en el colegio Alfonso Ugarte. Ella menciona que busca obtener vacantes para sus sobrinos.

"Tiene buena estructura, enseñanza. Hay psicología, hay piscina. Los niños estudian hasta las 3:10 de la tarde. Más que nada lo hago porque sé que es un buen colegio. Mis sobrinos vienen desde Puente Piedra, este año se mudan a San Isidro y van a estudiar acá. Uno lo hace por amor, el esfuerzo es por ellos", declaró en Panamericana TV.

Colegio accedió la solicitud de los padres en la reserva de matrícula. Foto: Kevinn García/La República

Algunos padres vienen acampando desde el sábado 14 de diciembre. Foto: Kevinn García/La República

Director del colegio aseguró que acampar no garantiza vacantes

Debido al caos generado en los exteriores de la institución educativa, el director, identificado como Mario Martín de Valladares, decidió acudir al colegio para atender a los padres de familia. En declaraciones para La República, aseguró que "madrugar no implica que se dará al padre de familia una vacante. Hay órdenes de prioridad a los niños y niñas del colegio", explicó. "A los padres les he informado que ya se pueden retirar porque acá no pueden hacerse colas", agregó el director.

Asimismo, resaltó que la separación de vacantes se puede realizar de manera virtual a través de la página de la Dirección Regional de Educación de Lima. "Acá vamos a atender de manera formal desde mañana, 16 de diciembre, hasta el día 3 de enero las solicitudes de vacantes", precisó.

Vacantes disponibles en el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro

Según se aprecia en un comunicado, el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro cuenta con las siguientes vacantes:

Inicial

3 años: 28 vacantes turno mañana y 28 vacantes turno tarde.

4 años: 12 vacantes turno tarde

5 años:

Primaria

Primer grado: 56 vacantes

Segundo grado: 11 vacantes

Tercer grado: 0 vacantes

Cuarto grado: 13 vacantes

Quinto grado: 10 vacantes

Sexto grado: 0 vacantes

Secundaria