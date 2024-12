Padres de menor hallada sin vida en VMT denuncian haber recibido una llamada del sospechoso antes de encontrar a su hija

En la noche del domingo 8 de diciembre, se confirmó el descubrimiento del cadáver de una niña de 12 años en el asentamiento humano Los Lúcumos, ubicado en Pachacámac, Villa María del Triunfo. La menor había sido reportada como desaparecida esa misma mañana. No obstante, los padres de la menor encontrada sin vida habían denunciado ante las autoridades tener pistas acerca del paradero de su hija. No obstante, no hubo una respuesta inmediata por parte de los efectivos policiales.

En ese sentido, Margaret Nestares y Enríque Huaman recibieron una llamada del sujeto identificado como Jerson Alexander Juárez Tapiam, quien le indicó cuál sería el paradero de la menor de 12 años. Tras ello, los padres fueron a denunciar este hecho ante las autoridades, quienes no les habrían prestado la suficiente atención. Tras encontrar el cuerpo sin vida de la menor, los padres exigen justicia, ya que señalan que su niña pudo haber sido salvada.

Padres de menor denuncian falta de acción de la PNP: habían recibido una llamada del acusado

En conversación con La República, los padres de la menor indicaron que habían recibido una llamada del sujeto identificado como Jerson Alexander Juárez Tapiam, quien es el principal sospechoso del feminicidio de la niña. Pese a la denuncia que presentaron Margaret y Enríque inicialmente, los efectivos policiales de la comisaría de José Gálvez no actuaron con celeridad. En ese sentido, argumentan que su hija pudo haber sido salvada a tiempo.

"Quizás no hubiera pasado si la hubiesen localizado a tiempo. Por qué quitarle la vida a una niña que tiene mucho futuro por delante. Tenía muchas metas", sostuvo la madre. "Sí, probablemente (la hubiéramos encontrado con vida) porque cuando la encontramos estaba con el cuerpo tibio", sostuvo el padre de la menor, quien señala que la PNP no actuó de inmediato cuando denunciaron lo sucedido.

Fiscalía inició las diligencias del caso tras el feminicidio

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lurín ha dado inicio a una investigación preliminar tras el descubrimiento del cadáver de una menor de 12 años en la habitación de un detenido, situada en el distrito de Pachacámac. Este hallazgo ha conmocionado a los vecinos de la zona y ha llevado a las autoridades a profundizar en las circunstancias que rodean este trágico suceso.

Tras lo sucedido, la Fiscalía inició una investigación para determinar las responsabilidades en torno a este caso. Foto: Ministerio Público

El equipo del Ministerio Público, en colaboración con expertos en criminalística de la Policía Nacional, participó en el levantamiento del cuerpo. Además, se dispuso la realización del examen médico-legal al sospechoso, así como la necropsia correspondiente a la víctima. También se llevaron a cabo las declaraciones de la madre de la menor, del investigado y de varios testigos involucrados en el caso.

Comisaría de José Gálvez negaron haber actuado con negligencia

En respuesta a la denuncia presentada por los padres de la menor encontrada sin vida, el comisario de la dependencia de José Gálvez, junto al director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior (Mininter), afirmaron que no existió negligencia por parte de los efectivos involucrados. Además, aseguraron que se activaron los protocolos correspondientes en el manejo de la situación. Todo ello se investigará por la Fiscalía a fin de determinar las responsabilidades en torno a este caso.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.