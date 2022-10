“Años quemándome las pestañas”: postulante a San Marcos llora tras suspensión del examen

El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos programado para este domingo 23 de octubre fue suspendido momentos después de que miles de jóvenes rindieran la prueba para alcanzar una ansiada vacante en el área de Ciencias de la Salud.

El anunció llegó tras descubrirse que el sistema de la Decana de América había sido vulnerada por inescrupulosos que pretendían lograr el ingreso con plagio. Ante esta situación, los más perjudicados fueron los postulantes que llegaron desde distintas regiones para cumplir su sueño.

Fue el caso de una joven de 17 años, quien llegó desde Pativilca junto con su familia para postular a la carrera de Medicina Humana. Ella expresó su indignación con la decisión que tomaron las autoridades de la casa de estudios, ya que no todos los aspirantes son culpables.

“Yo he venido desde Pativilca, está a unas seis horas de aquí, esto me parece recontra injusto porque nuestros padres, sobre todo, han tenido que gastar mucho, esto es injusto, la verdad. Han sido años quemándome las pestañas y me perjudico por culpa de personas que quieren perjudicar a los que verdaderamente se han preparado noche y día”, lamentó entre lágrimas.

“Lo que más me duele es que hemos tenido que venir desde tan lejos para dar este examen y que resulte anulado. Acá en Lima todo está caro, el hospedaje por una noche nos han cobrado casi 100 soles, no sabemos qué hacer”, añadió, en entrevista con La República.