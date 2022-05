PCM ya cuenta con informe técnico para observar ley que debilita Sunedu

Sobre la contrarreforma universitaria que aprobaron el fujicerronismo y sus aliados desde el Congreso, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó que su sector acaba de remitir un informe técnico legal a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que servirá para observar dicho proyecto de ley que, bajo una supuesta recuperación de la autonomía de las universidades, busca convertir a la Sunedu en un ente similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

“A la PCM le hemos sustentado nuestro punto de vista para observar en detalle (la autógrafa), y ahí hemos señalado que eso no quita que hay que mejorar la Sunedu, no en la composición de su Consejo Directivo sino en el rol que le corresponde”, dijo.

Usando su estilo ambiguo, Serna precisó que ese informe técnico presenta varios puntos sobre el “nuevo papel” que debe cumplir la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Estudiantes se han manifestado en favor de mantener la reforma universitaria y en contra del dictamen del Congreso. Foto: John Reyes / La República

“Hay que afinar detalles. ¿Por qué la Sunedu hace las funciones de órgano recaudador?, ¿por qué multa a las universidades públicas que necesitan recursos y no a las privadas? “, afirmó coincidiendo con lo reclamado por la polémica rectora de San Marcos, Jeri Ramón, con quien se reunió hace unos días.

El ministro de Educación, a pesar de que observará la ley, también cuestionó el proceso de licenciamiento. “El jefe de Sunedu (Oswaldo Zegarra) no me ha respondido por qué se licenció a universidades que no tenían requisitos, como la filial de la UTP en Chimbote. Por qué se licenció a unas y a otras no”, dijo repitiendo lo que han señalado los promotores de la contrarreforma universitaria, como los legisladores Esdras Medina, Alex Paredes y Edgar Tello.

De esta manera, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de mayo para observar la propuesta. Serna ha precisado que, si el Congreso pretende aprobarla por insistencia, se debe apelar a debates públicos.

Claves

Diez regiones del país, como Arequipa, Cusco, Áncash, Cajamarca y Piura, se han sumado al proceso de recolección de las 5.000 firmas para la demanda de inconstitucionalidad contra la autógrafa de ley que debilita la figura de la Sunedu.

La Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Educación, así como diversos exministros, han señalado que los miembros de la Sunedu deben seguir siendo elegidos por concurso público.