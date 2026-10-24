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Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 24 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor este viernes en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este sábado 24 de octubre.

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 24 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 24 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGPFoto: composición LR
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¿Dónde ocurrió el último movimiento telúrico de este sábado 24 de octubre en Perú? Consulta aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo a los reportes oficiales sobre los sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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