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Deportes

Partidos de hoy, sábado 24 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en el Torneo Clausura de la Liga 1 y en los distintos campeonatos europeos.

Atlético de Madrid, Universitario y Chelsea juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Premier League/composición LR
Atlético de Madrid, Universitario y Chelsea juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Liga 1/Premier League/composición LR
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Los partidos del sábado 24 de octubre de 2026, incluyen encuentros de la Liga 1 y de los campeonatos a nivel europeo. Entre los duelos destacados de hoy figuran Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt, Chelsea contra Tottenham y Atlético de Madrid ante Deportivo de A Coruña. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los partidos en vivo.

Este sábado sigue la jornada en el Torneo Clausura. La fecha 13 continúa con los encuentros Sport Huancayo vs Alianza Atlético, Cusco FC vs Sporting Cristal y Universitario vs Juan Pablo II. De igual forma, habrá acción en Europa en ligas como Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sport Huancayo vs Alianza Atlético
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco FC vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Juan Pablo II
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Minas vs Ayacucho
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Llacuabamba vs ADA Jaén
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Augsburgo vs Union Berlín
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Colonia vs Schalke
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Mainz vs Werder Bremen
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Paderborn vs Hamburgo
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • RB Leipzig vs Elversberg
  • Hora: 8.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Rayo Vallecano vs Elche
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • R. Racing Club vs Espanyol
  • Hora: 9.15 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Valencia vs Villarreal
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Atlético de Madrid vs Deportivo de A Coruña
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

  • Lens vs Paris FC
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Aston Villa vs Manchester City
  • Hora: 6.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Arsenal vs Everton
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Coventry vs Fulham
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Chelsea vs Tottenham
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Cagliari vs Bologna
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Como vs Sassuolo
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Napoli vs Roma
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Lazio vs Parma
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Estela vs Casa Pia
  • Hora: 9.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Alverca vs Arouca
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Gil Vicente vs Oporto
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: DSports

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