Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El partido por la jornada 13 del Torneo Clausura entre los equipos de Sporting Cristal y Cusco FC se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO juegan HOY sábado 24 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfo por 4-2 ante Comerciantes Unidos, los celestes visitarán a Cusco FC, con el objetivo de mantenerse como líder de la tabla. Por el lado del cuadro imperial, cayó 2-1 ante Sport Huancayo en su último duelo y está obligado a ganar si quiere continuar en la lucha por el Clausura.
Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Cusco FC
El duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).
- Regatas - Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027
- María Alejandra Marín analizó el sufrido debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Somos el rival a vencer”
- Costa Rica, México: 2.15 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
- España: 10.15 p. m.
Canal para ver Sporting Cristal vs Cusco FC
El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Sporting Cristal vs Cusco FC
Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles formaciones
- Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.
- Cusco FC: Díaz; Zevallos, Fuentes, Gamarra, Lagos; Montaño, Silva, Soto, Colman, Manzaneda y Callejo.
Pronóstico de Sporting Cristal vs Cusco FC
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cusco FC sobre Sporting Cristal.
- Betsson: gana Sporting Cristal (3,65), empate (3,45), gana Cusco FC (1,95)
- Betano: gana Sporting Cristal (3,75), empate (3,85), gana Cusco FC (2,00)
- Bet365: gana Sporting Cristal (3,60), empate (3,70), gana Cusco FC (1,90)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (3,58), empate (3,48), gana Cusco FC (1,95)
- Caliente: gana Sporting Cristal (3,60), empate (3,75), gana Cusco FC (1,90)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (3,66), empate (3,75), gana Cusco FC (1,96).
Últimos partidos de Sporting Cristal
- Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos | 18.10.26
- UTC 0-1 Sporting Cristal | 11.10.26
- Sporting Cristal 5-0 ADT | 1.10.26
- ADT 0-1 Sporting Cristal | 27.09.26
- Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau | 19.09.26
Últimos partidos de Cusco FC
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | 16.10.26
- Cusco FC 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
- FC Cajamarca 1-2 Cusco FC | 19.09.26
- Cusco FC 0-1 Melgar | 11.09.26
- Cusco FC 2-0 Moquegua | 5.09.26