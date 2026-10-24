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Deportes

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido por la jornada 13 del Torneo Clausura entre los equipos de Sporting Cristal y Cusco FC se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/ChatGPT
Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/ChatGPT
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Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO juegan HOY sábado 24 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 4-2 ante Comerciantes Unidos, los celestes visitarán a Cusco FC, con el objetivo de mantenerse como líder de la tabla. Por el lado del cuadro imperial, cayó 2-1 ante Sport Huancayo en su último duelo y está obligado a ganar si quiere continuar en la lucha por el Clausura.

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Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Cusco FC

El duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal vs Cusco FC

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

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Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles formaciones

  • Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Álvarez, Yotún; González, Castro, Iberico y Hoyos.
  • Cusco FC: Díaz; Zevallos, Fuentes, Gamarra, Lagos; Montaño, Silva, Soto, Colman, Manzaneda y Callejo.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cusco FC sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (3,65), empate (3,45), gana Cusco FC (1,95)
  • Betano: gana Sporting Cristal (3,75), empate (3,85), gana Cusco FC (2,00)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (3,60), empate (3,70), gana Cusco FC (1,90)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (3,58), empate (3,48), gana Cusco FC (1,95)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (3,60), empate (3,75), gana Cusco FC (1,90)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (3,66), empate (3,75), gana Cusco FC (1,96).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos | 18.10.26
  • UTC 0-1 Sporting Cristal | 11.10.26
  • Sporting Cristal 5-0 ADT | 1.10.26
  • ADT 0-1 Sporting Cristal | 27.09.26
  • Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau | 19.09.26

Últimos partidos de Cusco FC

  • Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | 16.10.26
  • Cusco FC 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
  • FC Cajamarca 1-2 Cusco FC | 19.09.26
  • Cusco FC 0-1 Melgar | 11.09.26
  • Cusco FC 2-0 Moquegua | 5.09.26

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