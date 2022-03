Paro de transportistas: ¿por qué hay paro indefinido y en qué regiones se acata?

El Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) ratificó esta mañana que mantendrán su postura respecto a la paralización indefinida de sus servicios. Ello debido a que, según el representante del GNTC de Arequipa, ningún miembro del Gobierno los ha llamado para dialogar sobre sus demandas.

Pero ¿qué es lo que piden los transportistas y qué originó que tomen la decisión de parar sus vehículos?

¿Por qué se anunció el paro de transportistas en el Perú?

El paro de transportistas de carga pesada se anunció tras el incremento del precio del combustible. “Comunicamos a la población el inicio de nuestra huelga a partir del 28 de marzo, porque lo que seguimos cobrando por el flete de las cargas ya no nos alcanza para seguir operando”, indicó el presidente del GNTC, Héctor Velásquez.

Transporte en general se vio perjudicado con el paro. Foto: difusión

¿Qué exige el gremio de transportistas?

Los transportistas cuestionan al Gobierno por el encarecimiento de los combustibles y por el incumplimiento de acuerdos a los que se llegó el año pasado. También exigen la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los combustibles para los transportistas y pymes nacionales , la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes, y la licencia de conducir sin fecha de caducidad.

¿Qué regiones se han sumado al paro de transportistas?

Hasta el momento, las regiones que se han mostrado a favor de esta medida son Apurímac y Puno, en el sur, donde hay bloqueos de carreteras. En Cusco, sin embargo, la situación es dividida, ya que la Unión Nacional de Transportistas de la región Cusco informó que no acataría el paro.

“Nosotros como gre­mio, no participaremos en el paro, hay otros gru­pos con intereses políti­cos que se han dividido y tratan de hacer el paro, no sé si lo harán bien, pero nosotros como UNT no vamos a participar”, dijo el dirigente, según el medio Diario el Sol del Cusco. Sin embargo, la carretera de Cusco está bloqueada.

En el norte, en Lambayeque, Piura, Áncash, transportistas sí se han sumado al paro. Ica también.

Asimismo, en la zona de Pasamayo buses, camiones y vehículos privados están varados por el paro de transportistas.

