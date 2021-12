Más de 791.000 cusqueños ya tienen dos dosis de vacuna contra la COVID-19

La responsable de la Dirección Ejecutiva de Salud Integral de la Gerencia Regional de Salud Cusco, Hilda Pillco, informó que el 66.4% (791.329) de la población cusqueña (de 12 años a más) ya recibió las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 80.4% (958 mil 508) tiene sola una.

Asimismo, la funcionaria refirió que un 19.6% de la población, aun no recibió ninguna dosis . La mayoría de no vacunados están en los grupos etarios de 12 a 19, 30 a 39 y 40 a 49 años de edad. Los exhortó a que puedan acudir a los vacunatorios y no dejarse sorprender por los mensajes en las redes sociales de los antivacunas.

La funcionaria señaló que los resultados de las vacunas son evidentes, ya que ha disminuido los contagios y defunciones a causa del virus.

Hilda Pillco, agregó que desde la emisión del decreto supremo que obliga a las personas a portar sus carnés de vacunación para ingresar a lugares cerrados, se ha incrementado el número de personas que acuden a los vacunatorios . Dijo que solo desde el 10 de diciembre, fecha en que entró en vigencia las restricciones para los no vacunados, se inmunizó 60.000 personas.

En cuanto a provincias, también se avanzó en ese propósito e incluso se ha dispuesto que no necesariamente las personas deban acudir a los vacunatorios, sino también a los centros de salud habilitados.

Finalmente, dijo que el objetivo a fin de año es llegar al 80% de vacunados con dos dosis.