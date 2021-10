Minsa aún no ampliará rango de edad para vacunación a fin de cerrar brecha de rezagados

“De nada nos sirve ampliar edades si hay personas vulnerables que no se han vacunado”, dijo al viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, al anunciar que durante la semana venidera no se ampliará el rango de edad para jóvenes menores de 21 años, pues precisan cerrar brechas de adultos y adultos mayores no vacunados.

Dicha declaración se dio durante el cierre de la cuarta VacunaFest, en el distrito de Independencia, la noche de este domingo 3 de octubre.

Vale precisar que actualmente hay una brecha de al menos 4 millones de personas mayores de 40 años que no han sido vacunadas contra la COVID-19 o que tienen una sola dosis aplicada.

Ampliaremos en breve.