Indignación. Tras reportarse el corte de agua en San Juan de Lurigancho durante una semana por un aniego en el mismo distrito , los vecinos han expresado su malestar, pues denuncian que Sedapal solo estaría abasteciendo del servicio en ciertas zonas y que, ante esta situación, algunos vecinos se están aprovechando para vender el insumo.

“Yo vengo del Asentamiento Humano Arriba Perú. Yo estoy desde las 4 de la mañana haciendo cola para poder llevar una cisterna a mi zona. Lo que pasa es que Sedapal mencionó que ayer (6 de setiembre) abastecería de 3 a 7 de la noche. Sin embargo, solo fue a algunas zonas. No nos han dado a los vecinos de la parte baja, solo de la alta”, indicó una mujer en América.

“ A estos vecinos que les ha llegado el agua, ellos han empezado a vendernos a nosotros. El balde a un sol y el cilindro a 20 soles . O sea, se están beneficiando. Eso se puede comprobar yendo a los propios asentamientos. No es posible que en plena pandemia suceda esto, yo tengo una persona anciana que requiere esto y no puede ser así”, dijo.

Asimismo, otras féminas señalaron la misma problemática y, por ello, fueron hasta el reservorio para exigir que las cisternas vayan a su sector. “Vamos tres días sin servicio. Ayer hemos venido, pero no se ha podido sacar. Venimos en representación de un sector porque no se pueden movilizar. No solo eso, el costo es alto para que traslademos nuestro agua hasta la zona”, manifestó.

Entre tanto, el alcalde del distrito pidió al presidente Pedro Castillo que declare en estado de emergencia a San Juan de Lurigancho.