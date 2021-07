El 40% de peruanos mayores de 15 años padece obesidad, diabetes o hipertensión arterial

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020 reveló que en el Perú, el 39,9% de mayores de 15 años tiene al menos una comorbilidad o factor de riesgo para su salud; es decir, obesidad, diabetes mellitus o hipertensión arterial, consideradas enfermedades no transmisibles (ENT).

La Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud (Minsa) señala que las ENT son las principales causantes de muertes prematuras y reducción de la calidad de vida . De hecho, antes de la pandemia, el 81% de todas las muertes en las Américas se debió a estas enfermedades.

De ese 40% de peruanos mayores de 15 años con al menos una comorbilidad o factores de riesgo para su salud, el 41,5% son mujeres, mientras que el 38,2% hombres .

Si bien pensamos que las personas con mayor edad son las más afectadas, esto no es tan cierto. De todas las muertes atribuidas a las ENT en el mundo, 15 millones se producen entre los 30 y 69 años de edad; mientras que en el Perú, 7 de cada 10 muertes son atribuibles a las ENT, y casi la mitad de las personas que mueren son también menores de 70 años.

Los especialistas señalan que la prevención de estas enfermedades resulta importante, ya que no solo tiene un impacto en la salud, si no que quienes las padecen tienen menos posibilidades de participar en la fuerza laboral, convirtiéndose en un impedimento en reducción de la pobreza en los países de ingresos bajos, en particular porque elevan los gastos familiares por atención sanitaria.

Desde el Ministerio de Salud brindaron algunas recomendaciones para evitar estos males:

Evaluación de salud una vez al año

Realizar al menos 30 minutos de actividad física al día

Tomar ocho vasos de agua al día

Comer cinco porciones de frutas y verduras variadas

Evitar el consumo en exceso de productos procesados altos en sal, azúcar, grasas saturadas y grasas trans.

Por otro lado, el ministerio invitó a la ciudadanía a participar de la telecapacitación “Cuidado integral del paciente con enfermedad no transmisible durante la pandemia de la COVID-19″, donde se actualizarán las competencias de los profesionales de salud en la prevención y control de la hipertensión, diabetes y obesidad.

El evento, que forma parte de las acciones por la Semana de Oro de las ENT, se llevará a cabo este martes 27 de julio de 9.00 a. m. a 11.00 a. m., a través de este enlace.