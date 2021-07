Un nuevo inicio. En solo unos días, Perú tendrá como nuevo presidente a Pedro Castillo Terrones, quien junto con su gabinete continuará con el actual proceso de vacunación contra el coronavirus. Pese a los avances en la inmunización (compra de dosis y un cronograma asegurado), las autoridades regionales y especialistas de salud indicaron a La República que este mandato deberá enfocarse en varios puntos para menguar los efectos de una tercera ola.

Si bien Perú ha logrado aplicar más de 11 millones de dosis en el territorio nacional, esto solo se ve reflejado en las regiones con grandes ciudades y en zonas urbanas como Lima, Callao o Arequipa a comparación de las otras.

Regiones en incertidumbre

El Director Regional de Salud de Huánuco, Carlos Segovia Maldonado, aseveró que la situación en las regiones es muy diferente y que las dosis son apenas repartidas para la cantidad de población existente. “A nosotros hasta ahora no nos ha llegado la vacuna para los de 50 a 59 años. Les ha llegado a la mayoría de regiones, menos a nosotros”, dijo.

La autoridad regional también aseguró que no pueden cumplir con sus actuales metas de acuerdo a edades debido a la lentitud en la llegada de dosis a Huánuco, por lo que la mayoría se van a Lima a vacunarse . “(Las autoridades) lanzan las campañas de vacunación para mayores de 80, 70 o 60 años, pero esto es adelantado en Lima. Por eso, si lanzan la inmunización de 50 a 59, ese grupo de población viaja allá para recibir esta vacuna”, precisó.

Esta misma situación es compartida en Loreto. El médico Carlos Calampa del Águila mencionó que aún no les ha llegado nuevos lotes de vacunas y desconocen qué tipo de estas les seguirán enviando.

“Nos dijeron que nos iban a mandar, pero no hay una fecha confirmada para llegada de vacunas Pfizer. Deberían sincerarse con el tema de vacunas. Si bien estamos trabajando con Sinopharm, tampoco sabemos cuándo nos van a dar más. Ni sabemos si van a dar Pfizer o AstraZeneca. Esto preocupa porque no se puede vacunar la primera dosis con Sinopharm y la segunda con otra diferente”, manifestó.

Vacunación por regiones

Región Vacunación completa Población Avance Amazonas 34.613 426.826 8,11% Áncash 143.679 1 180 638 12,17% Apurímac 45.559 430.736 10,58% Arequipa 263.285 1 497 438 17,58% Ayacucho 60.746 668.213 9,09% Cajamarca 115.615 1 453 711 7,95% Callao 239.552 1 129 854 21,20% Cusco 136.857 1 357 075 10,09% Huancavelica 39.102 365.317 10,70% Huánuco 56.074 760.267 7,38% Ica 113.961 975.182 11,69% Junín 175.920 1 361 467 12,92% La Libertad 240.669 2 016 771 11,93% Lambayeque 158.860 1 310 785 12,12% Lima 1 916 389 10 628 470 18,03% Loreto 63.081 1 027 559 6,14% Madre de Dios 11.404 173.811 6,56% Moquegua 26.963 192.740 13,99% Pasco 24.504 271.904 9,01% Piura 174.426 2 047 954 8,52% Puno 74.674 1 237 997 6,03% San Martín 74.133 899.648 8,24% Tacna 70.998 370.974 19,14% Tumbes 25.970 251.521 10,33% Ucayali 35.024 589.110 5,95%

(Tabla: Avance por región - Data de La República actualizada al 23 de julio de 2021)

Acelerar la vacunación de forma equitativa

Como primer punto, el médico infectólogo Carlos Medina señaló que la priorización del nuevo Gobierno es acelerar la vacunación en toda la población. “Lo ideal es vacunar a la mayor cantidad posible de población, ya que en esto va a estar el probable impacto. Si la persona está vacunada, ocurre un menor riesgo de enfermarse de forma severa y tendrá menor riesgo para fracturar el sistema de salud”, sostuvo.

Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal en la Defensoría del Pueblo, recordó que si bien se ha logrado aumentar la llegada de más dosis, esto no ha cubierto todas las necesidades. “(Las regiones) han estado demandando una mayor cantidad de vacunas y es comprensible porque aún hay un gran porcentaje del país que aún no le han aplicado alguna dosis. Hay que recordar que (la vacunación) se ha desarrollado con mayor fuerza en las principales ciudades del país y ha llegado con menor velocidad a poblados más pequeños”.

Por este motivo, invocó a que el próximo Gobierno tome en cuenta la llegada de las dosis y acelere en la distribución equitativa a todos. “Una cosa son los contratos y acuerdos de las vacunas, y otra cosa son las vacunas en stock. Si bien Perú ha estado recibiendo vacunas semanalmente (en grandes cantidades), todavía son limitadas”.

“Necesitamos primero que las futuras entregas de vacunas se cumplan en los plazos pactados. Es importante que estas dosis sean recibidas a tiempo, que se distribuyan con rapidez y se inocule con velocidad”, añadió.

vacunacion en peru

En esa línea, el especialista en Salud Pública Marco Almerí consideró que la tarea en materia de inmunización para el próximo mandato es bastante alta, ya que falta vacunar a un gran número de ciudadanos.

“Nuestro país para salir de esta situación de pandemia o confinamiento, necesitamos vacunar al 70% de la población a más, por ello necesitaríamos ya haber inmunizado a por lo menos a unas 50 millones para cumplir con vacunar a todos los peruanos mayores de 12 años. Sin embargo, ahora solo vamos un porcentaje avanzado de aproximadamente 20% y el proceso se inició en el mes de febrero. En solo cinco meses se ha hecho ese número, pero ahora se pretende que el nuevo Gobierno termine con el mayor número que queda”, comentó.

Así también, pidió que no se olviden de las zonas rurales más alejadas. “Se debe llegar a los centros poblados más alejados. Si bien en Lima ya van a empezar con los de 40 a más, hay lugares donde aún no se ha llegado ni inmunizar a los de 80 años ”.

Combatir desinformación sobre vacuna Sinopharm

La campaña de desinformación contra la vacuna Sinopharm ha hecho que exista un gran rechazo contra estas dosis. El médico Calampa confirmó que hay varias comunidades que aún se resisten a aplicarse esta dosis por ciertos bulos y las declaraciones de algunos medios de comunicación.

“Hay ciertos problemas en las comunidades. Se les explica, pero a veces no ceden”, expuso. La infectóloga Camille Webbs detalló que el próximo Gobierno debe reforzar el tema de la información sobre las vacunas y que ambas dosis son necesarias para tener una inmunidad certera.

“La vacuna sí funciona para las variantes. La población debe saber esta información con adecuadas políticas”. Del mismo modo, el médico Carlos Medina explicó que la vacuna de Sinopharm no requiere una refrigeración muy sofisticada a comparación de Pfizer.

“ La vacuna de Sinopharm es buena . Lamentablemente, diferentes opiniones e informaciones han hecho que se pierda la confianza. Es una pena porque esta protege a que se haga un cuadro grave de la enfermedad y tiene la ventaja de que no se requiere un equipo de refrigeración exquisito. Esta vacuna se podría usar casa por casa y ser transportada fácilmente a todos ”, dijo.

Dosis. Vacuna de Sinopharm fue usada en personal de salud. Foto: difusión

Nuevas estrategias ante próxima tercera ola

¿Estamos preparados? Medina aseguró que una tercera ola se estima que aparezca a partir de la quincena de agosto para adelante; por ello, se tiene que lograr una vacunación rápida a la mayor población posible. “Debe acelerarse la inmunización a los grupos de riesgo y comorbilidades. Ahora, se está viendo que hay presencia de vacunatorios vacíos pese a la actual vacunación”.

Carlos Almerí mencionó que ante esta situación se debe armar más equipos para que se aplique dosis. “La estrategia actual de los vacunatorios se están agotando. Se debe ir a buscar a los grupos poblaciones”, acertó. El último jueves 22 de julio, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, comunicó en conferencia de prensa que dejarán una atención hospitalaria mejorada para el siguiente Gobierno como ampliación de camas UCI, oxígeno, entre otros.

No obstante, algunas regiones no contarían con las mismas condiciones. El director regional de Loreto acotó que una posible tercera ola podría ser catastrófica para ellos. “Tenemos equipos de protección y oxígeno, pero no tenemos personal de salud. Aquí falta personal humano . La verdad lo único que nos quedaría es rezar”.

Coronavirus en Perú Loreto

Así también, comentó que los medicamentos para el tratamiento de un paciente COVID-19 escasea en esta región. “Ya no contamos con algunos fármacos y la población necesita porque en el sector privado cuesta el quíntuple”, detalló.

A pocos días de un nuevo periodo, aún la política del siguiente Gobierno es incierta, por lo que se espera que se aclare las acciones a tomar y el proceso de vacunación no se vea trunco.