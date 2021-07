Pese a que la vacunación es un derecho universal en el país y se encuentran en el rango de edad, un grupo de ciudadanas venezolanas denunciaron que les negaron la inmunización contra el coronavirus en el centro vacunatorio del Complejo Deportivo 1, ubicado en el distrito de Chorrillos.

Este hecho se originó porque las personas no contaban con pasaporte u otro documento de identidad. Sin embargo, sí mostraron su cédula.

Según las ciudadanas, ya habían realizado la autorización e incluso hicieron su cola, pero no pudieron inmunizarse.

“Me dicen que no me pueden vacunar porque ya no están vacunando con cédula, dicen que el Ministerio de Salud dijo que ya no se vacunaran a venezolanos con cédula”, informó una adulta mayor de 61 años a Panamericana.

En tanto, otra ciudadana venezolana, de 51 años, comentó que solo puede vacunarse con carné de extranjería o pasaporte. “Me dijeron que no”, acotó.

Sin embargo, la Diris Lima sur indicó que esta situación no puede ocurrir. En su momento, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que todos podían inocularse, incluso los extranjeros residentes en el país. “Yo vengo porque tengo información de que están vacunando con cualquier documento, con cédula. Esto es xenofobia. Nosotros también valemos”, expresó una ciudadana.

“La información es que nos dicen que están como refugiados, si tienen pasaporte o carné de extranjería podemos vacunar. Pero vamos a tomar sus datos para inocularse. Todos van a ser vacunados”, sostuvo el personal de la Diris Lima sur.

