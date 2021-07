Arequipa: Osiptel advierte sobre riesgos de consultas en centros no autorizados

Para salvaguardar los datos personales de los usuarios de telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a través de su oficina regional de Arequipa, exhortó a los ciudadanos a contratar servicios o hacer consultas en centros autorizados por las empresas operadoras.

El jefe regional de Osiptel, Darío Obando, advirtió que cuando se compra o se hacen consultas entregando los datos personales fuera de los locales autorizados, los usuarios corren el riesgo de ser víctimas del uso no autorizado de su información, ya sea para la adquisición de más líneas, paquetes de servicio u otras materias sin su consentimiento.

“Incluso hacer una consulta fuera de estos establecimientos, utilizando la huella dactilar, otorga información personal y confidencial a una persona desconocida que no se identifica, es muy peligroso”, alertó.

Verificación de líneas

Una de las opciones para verificar de forma rápida y segura cuantas líneas móviles poseen los usuarios es ingresando a la aplicación móvil Osiptel, disponible para cualquier sistema operativo móvil (Android o iOs). De comprobarse que hay líneas móviles emitidas sin consentimiento, el usuario debe ingresar su reclamo en la empresa operadora donde figuran estas líneas no solicitadas.

La empresa tiene plazo para responder, según el reclamo presentado, y dar solución al usuario. Obando señaló que si el abonado no reconoce las líneas móviles en plan prepago presentará un “cuestionamiento de titularidad”. En caso sean líneas móviles en plan pospago o control reconocidas como no contratadas, se debe iniciar un reclamo por “contratación no solicitada”.

“La empresa debe verificar el expediente del usuario y comprobar que la contratación se realizó según lo normado, caso contrario procederá a anularla. Es necesario recordar que todos los trámites de reclamos en las empresas se realizan de forma gratuita”, puntualizó Obando Borja.