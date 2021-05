Profesores podrían recibir S/ 72.000 de CTS si se jubilan con 30 años de servicio

Hoy en día, un profesor nombrado, ubicado en la primera escala de la Ley de Reforma Magisterial, recibe 10.080 soles por concepto de CTS cuando se jubila o se le cesa tras laborar 30 años ininterrumpidos en un colegio estatal. No obstante, este monto podría incrementarse a 72.000 soles si es que el Poder Ejecutivo promulga un reciente proyecto de ley aprobado por el Pleno del Congreso.

Resulta que, el último viernes, el Parlamento dio luz verde a un dictamen que plantea que se eleve de 14% a 100% la compensación por tiempo de servicios (CTS) que reciben hoy los docentes por año o fracción de meses laborados. Esto incluye a los 240.000 nombrados y excluye a los 200.000 contratados.

Para eso se modifica el artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial. Así —según Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep)— se hace justicia a los maestros. Agrega que la iniciativa también elimina el tope máximo de 30 años de servicio para el pago de dicho beneficio.

“Se propuso esto porque hay muchos profesores que están en las aulas más de 35 y 40 años y no se les reconoce esos años adicionales al límite de 30 años de servicio”, precisó.

A su vez, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Luis Dioses, dijo que el dictamen propuesto acumula varios proyectos de ley y se aprueba luego de un periodo de estudio de más de tres años.

“Se está corrigiendo un trato diferenciado y no justificado en perjuicio de los profesores, pues se les paga por CTS el 14% de su remuneración por cada año de servicio; mientras que a otros servidores públicos se les paga hasta el 100% por el mismo concepto”, manifestó.

Indicó también que el desembolso del 100% de la CTS deberá efectuarse en un plazo no mayor de los 30 días de haber culminado el vínculo laboral.

“Son nueve años, desde que se aprobara la Ley de Reforma Magisterial, que cientos de profesores se jubilan con 336 soles de CTS por año (14% del sueldo base de 2.400 soles). Si uno labora 10 años, le dan 3.360, si trabaja 20 años, 7.720 y si es 30 años, le pagan 10.080 soles. Eso es indigno e insuficiente para alguien que dio su vida a la enseñanza”, explica, por su parte, el dirigente del Sutep. Él espera que el Ejecutivo no observe el referido proyecto de ley.

“Sería inviable”

Cuando se le consultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el tema, respondió que es inviable porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y porque generaría costos al erario nacional. Hace unos meses, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, dijo que, económicamente, según un análisis preliminar de su sector, la propuesta sería inviable.

Desde el Congreso, señalaron que se financiará con cargo al presupuesto del Minedu y de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. “Su implementación será progresiva”.

Congreso tiene otras polémicas propuestas

El Congreso viene aprobando una serie de proyectos de ley que han ido en contra de la opinión del Minedu.

El 2 de mayo promulgó la ley que establece el bachillerato automático para los estudiantes egresados durante el 2020 y 2021. Esto lo hizo luego de que el presidente Francisco Sagasti no emitiera opinión.

Ese mismo día promulgó la ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación para el año 2021.

En octubre del 2020, el Pleno del Parlamento aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que reincorpora a 14.000 docentes interinos a la carrera pública (los cuales fueron cesados en 2014 por no contar con un título pedagógico o no presentarse a la evaluación). Aún no se debate su segunda votación.