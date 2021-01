Renuevan CAS para personal de salud y descartan confinamiento

Cuando un sector de la población esperaba que se anunciaran medidas más drásticas como el confinamiento total de la población, debido al incremento de los casos y decesos del Covid-19, la primera ministra Violeta Bermúdez descartó ayer esa posibilidad extrema.

Señaló que el Gobierno viene analizando la evolución de la pandemia y priorizando que haya un balance entre la salud y la economía de las personas. Sin embargo, manifestó que, ante cualquier amenaza, se convocará a un Consejo de Ministros extraordinario, a fin de aprobar acciones más duras, como antes.

Hasta ayer se conoció que se seguirán ejecutando medidas para reducir la cifra de hospitalizaciones y decesos, mas no para frenar los indicadores de contagio. Por ejemplo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, descartó que se decrete la “ley seca” ante el aumento de las fiestas covid. Agregó que ya depende de cada persona cuidar de la salud de su entorno familiar y amical.

Camas UCI y CAS Covid

Así, ella reiteró que se han habilitado 60 camas UCI, 17 de las cuales están en Lima, y que ingresarán 118 ventiladores para ser repartidos en diversas regiones. Además, dijo que ya se cuenta con otros 100 adquiridos y dentro de poco llegarán 100 más. Mientras tanto, esperan la donación de ventiladores de Brasil y del Reino Unido.

En cuanto al oxígeno medicinal, la ministra comunicó que hay un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para que fabriquen 47 plantas: 30 fijas y 17 móviles.

La primera ya entró en funcionamiento en el hospital de Pisco, y la segunda y tercera serán instaladas en Huacho y Chepén.

En un intento de reforzar el primer nivel de atención y a los agentes comunitarios, dijo también que se ha repartido la mitad de los 450.000 oxímetros adquiridos para evitar muertes.

Otro anuncio que llamó la atención fue la renovación del contrato CAS Covid (de tres meses) para 14.000 personas. Para ello, informó que se han dispuesto S/ 279 millones. “La idea es que las personas mantengan su contrato y que no se nos vayan. ¿Recuerdan que hubo rumores acerca de despidos y demás? Con esto, estamos reiterando que el personal contratado tiene que continuar de manera que no haya pérdida de capacidad en la atención”.

Por su parte, Bermúdez indicó que el martes se realizaron 23 operaciones Tayta en diversas ciudades, incluyendo Lima. Y, como lo había informado La República, se transfirieron S/ 106 millones para la implementación de 16 centros de aislamiento temporal; así como para fortalecer los centros con 2.000 camas hospitalarias para 13 regiones.

Se viene lo peor

Pero ¿estas acciones serán suficientes? Ciro Maguiña, infectólogo de la UPCH, manifestó que se deberían considerar las cuarentenas focalizadas en zonas específicas del país.

En tanto, el epidemiólogo Antonio Quispe espera que sí, ya que indicó que en las próximas semanas se observará la peor crisis sanitaria de la historia del país. Afirmó que en esta ocasión el control es más difícil que con la variante original de Wuhan, pues la nueva es mucho más “contagiosa”, por lo que se necesitan medidas más efectivas, como una cuarentena total que sea fiscalizada.

La situación es crítica. El analista de datos Rodrigo Parra señaló que hoy fallecen un promedio de 633 personas al día por toda causa; es decir, hay un exceso de más de 300 muertes. Hace tan solo 3 días la cifra era de 593 y hace una semana, 548, según el Sinadef. Una de las regiones que ya superó el pico es Huánuco. Sin embargo, “es cuestión de semanas para que eso suceda con Junín, Áncash y Lima”.

Al cierre se habían reportado más de 3.000 nuevos casos y 113 decesos en un solo día.

Mazzetti: “Yo me vacunaría sin dudarlo”

“¿Si me vacunaría? Yo de inmediato pongo el hombro por nuestra patria. Es más, a mi edad tengo todas mis vacunas de adulta completas porque es la mejor inversión que puedo hacer. Yo me pondría la vacuna sin dudarlo realmente”, aseveró Pilar Mazzetti.

La ministra también destacó que el Perú tiene una larga historia de vacunación y que su sistema es considerado como uno de los mejores entre los países de América Latina.

Reiteró que adicionalmente al millón de vacunas de Sinopharm (que servirán para la primera línea), el Perú está manteniendo negociaciones con el laboratorio Pfizer y ha iniciado negociaciones con Moderna y Johnson & Johnson (cuya vacuna tiene una sola dosis).

Por otro lado, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, fue dado de alta tras haber superado el nuevo coronavirus.

Aún confían en el actuar de la gente

Juan Villena, médico infectólogo

Lo difícil es saber a qué se refieren las autoridades cuando dicen que están esperando lo peor para aprobar medidas más drásticas como el confinamiento. En verdad, yo no sé a qué se refieren cuando ya no hay mucho que hacer.

Lo que a mí me preocupa es que están muy confiados en el comportamiento de la población. Eso es un poco más complicado. Cuando la población no entiende, la única opción es cerrar la puerta. Por eso, no creo que sea bueno el descartar la opción de cerrar todo por completo.

Ahora, la adquisición de una serie de equipamientos es muy bueno porque no es para pacientes intubados, pero se debe buscar la forma de detener el contagio.

Curva de decesos diarios según Sinadef.

