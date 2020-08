Denuncian por discriminación a joven que insultó a serenos en Magdalena

Este último 28 de agosto, Arón Cotrina profirió insultos racistas contra personal de Serenazgo de la Municipalidad de Magdalena, cuando estos le pidieron que utilizara la mascarilla en la vía pública. Por ello, el municipio denunció al joven de 23 años.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría de Magdalena del Mar en contra de Cotrina Gómez por el “delito contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”.

Recordemos que el sujeto fue captado mientras paseaba junto a su mascota en la vía pública, por lo que agentes de Serenazgo le pidieron usar la mascarilla, implemento de bioseguridad mínimo durante la pandemia.

Tras esta petición, Cotrina Gómez respondió a los miembros de seguridad y dijo otros improperios entre los que resaltan “No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé mis intereses”.

O la ya famosa frase “Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga, cholo de m... No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”.

Tras la difusión del video en las redes sociales, la Municipalidad de Magdalena del Mar condenó y rechazó los insultos y términos racistas proferidos por esta persona y brindó su respaldo institucional a miembros del Serenazgo, quienes respetaron los protocolos de intervención y mantuvieron la calma pese a ser insultados.

Ante de la difusión de la denuncia por discriminación, Aaron Cotrina respondió sobre el hecho e indicó que podía convulsionar al ponerse la mascarilla.

“El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo, yo entiendo que no estaba con las mascarilla y debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud”, señaló en primera instancia.

“En realidad, sorry con los serenazgos, yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, los entiendo y no quería faltarles al respeto. Yo creo que no tienen porque ofenderse porque todos somos cholos, yo también soy serrano”, añadió.

Ahora, Cotrina deberá responder por esta denuncia, ya que la discriminación es un delito en nuestro país, pese a que, día a día, peruanos como el joven, parecen no recordarlo.