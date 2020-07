“No es justo”, mujer llora al no poder conseguir oxígeno para su padre con COVID-19

Adquirir un balón de oxígeno se ha convertido en un odisea en Arequipa. Cientos de personas deben atravesar un calvario para conseguir el insumo medicinal que les permitirá sobrevivir a los pacientes con coronavirus. Las colas en el exterior de la planta Praxair, la única que produce en la región, se empiezan a formar desde las 3 o 4 de la mañana.

Entre todos los casos que se encuentran en el lugar, está el de una mujer que lloró, en su desesperación, al no poder conseguir oxígeno para su padre que padece de COVID-19. Ella señaló que desde hace cinco días acude a dicha empresa, pero al llegar a la puerta le indican que no pueden atenderla por no tener ticket.

“No es justo, nosotros venimos aquí para salvar la vida de nuestros familiares, no para hacer negocio”, dice indignada la mujer a Yaku Noticias.

Asimismo, al consultarle cómo hizo estos días para dotar de oxígeno a su padre, indica que tuvo que prestarse de otras personas el insumo medicinal. “Deben atender rápido, solo queremos salvar a nuestras seres queridos”, aseguró.

Esta situación se replica en otras personas, asimismo, se agudiza los fines de semana, pues la empresa autorizada de la venta de oxígeno no opera los domingos.

De mil en mil suben contagios

A diario, la Gerencia Regional de Salud reporta casi mil casos. Hasta este domingo 12 de julio se registró un total de 8.917 personas que dieron positivo al coronavirus. Asimismo, la cifra acumulada de fallecidos llegó a 406.