Aprendo en casa es el desafío educativo del Perú

Conforme llegó la pandemia de la Covid-19 al Perú, el Ejecutivo decretó la restricción de las personas a lugares públicos, entre ellos, a los centros educativos, por lo que en la primera semana de abril se implementó la enseñanza virtual mediante el programa Aprendo en casa para que los estudiantes de educación básica (inicial, primaria y secundaria) y alternativa continúen con el desarrollo de sus clases desde sus hogares, en donde pasan, junto con sus familias, la cuarentena establecida por el Gobierno peruano desde el 16 de marzo de este año.

“The Washington Post (Estados Unidos), Al Jazeera (Qatar) y Deutsche Welle (Alemania) informaron que es uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. La Unesco ha reconocido el valor de Aprendo en casa y ha incluido a la estrategia en su lista de buenas prácticas en la difusión de la cultura y las artes a nivel América Latina”.

Pero el diario The Washington Post aclara “que la baja conectividad a internet es un gran desafío para escolares y profesores, que a veces tienen que caminar largos tramos hasta los cerros para encontrar una señal que permita conectar sus equipos celulares o tablets”.

El actual proyecto educativo es el cuarto intento gubernamental, en los últimos veinte años, por llevar a la educación dentro de los cauces de las tecnologías y la comunicación. En el 2001, el expresidente Alejandro Toledo aplicó el Plan Huascarán. Luego, en octubre del 2007, Alan García anunciaba una inversión de S/ 116 millones, como parte del programa internacional One Laptop Per Child (OLPC). El presidente Ollanta Humala implementó la capacitación informática de los docentes y la conectividad, pero en 2013 se priorizó a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Carencias familiares

Actualmente, pese a los esfuerzos de las autoridades educativas, algunos testimonios recogidos por La República, en los que se da cuenta que los estudiantes, por cuestiones socioeconómicas y tecnológicas no pueden ir conforme a lo cálculos de los ejecutivos del Ministerio de Educación.

Patricia Gamarra López (39), una joven madre soltera, vive en el asentamiento humano Los Cedros I en Ventanilla, al norte de Lima. Ella tiene a cargo a siete menores. Tres de ellos son sus hijos, dos están en educación secundaria y el otro en primaria. Los otros cuatro son sus sobrinos. Dos están en secundaria, uno en inicial y la mayor, que ya egresó, se prepara para postular a la universidad. Su papá los abandonó y su madre está postrada, en estado vegetativo, en el hospital de Ventanilla.

“Tengo un televisor antiguo, sin señal de cable, por lo que no capta bien canal 7, y los chicos no pueden ver con normalidad el programa Aprendo en casa. Tengo solo un celular con plan de datos, por lo que una vecina que tiene internet les permite a los chicos que se conecten un rato y no se atrasen en sus estudios. Todos cumplen sus tareas y están al día por WhatsApp”.

Jenny Cordero Viera, unas calles más allá, en el mismo asentamiento humano, tiene cuatro hijas. Una bebé de año y medio, la de cuatro años en inicial; la de seis, en primer grado; y la de ocho, en tercero. Las tres estudian en el colegio Sagrada Familia, cerca de su casa.

“Solamente tengo un celular, me lo regaló mi hermana, pero se apaga muy rápido. Soy podóloga y mi esposo es taxista. Antes no teníamos luz, por eso el celular lo cargaban algunas vecinas. Tenía vergüenza. Temo que nos desalojen de aquí porque esta es una casa alquilada, y ya no estamos pagando. Pero igual mis hijas siguen estudiando y los maestros nos comprenden”, confiesa con tímida y atribulada sonrisa la señora Cordero.

César Romero, un joven profesional de la comunicación que, obviamente no pasa por los apremios tecnológicos y vive en una urbanización de clase media, tiene un hijo en tercer grado de secundaria en un colegio emblemático.

“No hay horario. Si hablan por RTP las autoridades del Gobierno, se retrasa la transmisión de la clase, que solo es media hora cada día en las tardes. Luego le envían las tareas, por WhatsApp, a veces, tarde en la noche, por este medio también hay que devolverlas o algún otro reporte. Sin embargo, tengo familiares que son profesores de primaria, a ellos sí los veo trabajar, muy dedicados, será porque tienen una sola aula, pero igual me comentan que hay varios niños ausentes, por problemas de conexión a internet o que no tienen TV”, explica Romero.

Esforzados docentes

Por su lado, los profesores asumieron el nuevo desafío. Varios se endeudaron a fin de adquirir nuevos equipos de telefonía celular, PC y hasta se capacitaron por su cuenta en Zoom, Skype, en todo aquello que significara su incursión en la red de internet.

La República se comunicó con jóvenes profesores de instituciones educativas de Pueblo Nuevo de Colán, en la región Piura, zona muy afectada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Lucrecia Leytón Chinga, profesora de la IE 14754 de primaria, cuenta que “todos (los profesores) tienen liderazgo, compromiso y profesionalismo. Por internet realizamos las actividades curriculares y con mucho ingenio hemos comprometido también a los padres. Todo de acuerdo con los objetivos que tiene el Ministerio de Educación”, reafirma la profesora Leytón.

Una profesora de inicial contó que desde las ocho de la mañana los alumnos se reportan mediante WhatsApp. Ella les indica la hora del programa que se emitirá por TV, y luego participan en la tarea diaria. “Los padres envían fotografías o videos de las actividades de los niños. Así hemos complementado nuestros conocimientos y habilidades”, comentó Fátima Coveñas Cruz.

En esa región, un padre de familia, muy gratamente sorprendido, hizo saber que un grupo de sus sobrinos había enviado a su profesora videos acerca de un trabajo de cómo concientizar a su familia acerca de la bioseguridad antes de que cada miembro del hogar ingrese en la casa. “Veo que los padres junto con sus hijos y los maestros están embarcados en este desafío; en realidad, lo están haciendo por el país. Siento que todos tienen la camiseta educativa del Perú y se llama Aprendo en casa”.

