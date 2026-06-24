Precio del dólar hoy, miércoles 24 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización hoy 24 de junio. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú
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MOMENTOS DESTACADOS
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 24 de junio?
• Compra: S/3,401 • Venta: S/3,401
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 24 de junio
El tipo de cambio para este miércoles 24 de junio abrió en S/3,4041, según el portal económico Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 24 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.
Precio del dólar hoy, miércoles 24 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 24 de junio?
• Compra: S/3,401
• Venta: S/3,401
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 24 de junio
El tipo de cambio para este miércoles 24 de junio abrió en S/3,4041, según el portal económico Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este miércoles, 24 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576