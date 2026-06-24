Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

El mayor EP José Cayao Vásquez, oficial inmediato superior del jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, declaró a la fiscalía que lo sucedido en Colcabamba es de exclusiva responsabilidad de este efectivo. Foto: composición LR

El mayor EP José Cayao Vásquez, oficial inmediato superior del jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, declaró a la fiscalía que lo sucedido en Colcabamba es de exclusiva responsabilidad de este efectivo. Foto: composición LR

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La patrulla de ocho efectivos del Ejército que se desplazó hasta la localidad de Colcabamba (Tayacaja, Huancavelica), con la finalidad de intervenir un cargamento de cocaína, en coordinación con la Policía Antidrogas, asesinó a cinco pasajeros de una camioneta porque el oficial a cargo presumió que se trataba de "terroristas".

La versión la ofreció el comandante de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N° 31, el mayor EP José Cayao Vásquez, jefe inmediato superior del oficial a cargo de la patrulla, capitán Luis Montenegro Pardo.

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El mayor Cayao fue quien asignó al capitán Montenegro la tarea de interceptar vehículos de narcotraficantes que transportaban 500 kilos de cocaína, según la información de inteligencia suministrada por la División de Investigaciones Especiales (Divines) de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Como lo declaró ante la fiscalía, Cayao señaló que Montenegro viajó a la zona de Colcabamba para un operativo antidrogas. Sin embargo, terminada la misión, le informó de la muerte de supuestos "terroristas".

Izquierda, comandante general de la 31° Brigada de Infantería, general EP Edgar Quilca Molina; derecha, jefe de Estado Mayor Operativo, coronel EP Yuri Rivero Cortijo; ambos autorizaron la operación en Colcabamba. Foto: difusión

"La misión era inmovilizar vehículos"

Así consta en el acta del interrogatorio.

"Preguntado, para que diga si en esa comunicación verbal (con el jefe de la patrulla, capitán Luis Montenegro Pardo), le informó a usted respecto al número de personas fallecidas y heridas (en el ataque del 25 de abril en Colcabamba, dijo: A mí me dieron cuenta (Montenegro) que algo… Que habían tenido contacto con el personal, presuntamente terrorista, y eso fue lo que informé (a mis superiores. Preciso, además, que la misión era inmovilizar a los dos vehículos", dijo el mayor José Cayao Vásquez.

Hasta el momento, es el único militar relacionado con el caso que ha respondido a las preguntas de la fiscalía. El capitán Montenegro y sus siete subordinados eligieron no contestar el interrogatorio, lo que empeora la situación en la que se encuentran.

De las declaraciones del mayor Cayao se desprende que la misión que le asignó al capitán Montenegro no incluía eliminar "terroristas".

El jefe de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N° 31, el mayor EP José Cayao Vásquez, explicó que el 21 de abril, cuatro días antes de la matanza, el suboficial de la Divines, Rodolfo Vásquez Verástegui, compartió información de inteligencia para que lo apoyara en una operación antidrogas. Vásquez le dijo a Cayao que de la localidad denominada José Olaya (distrito de Huanta, Ayacucho, en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, Vraem), estaba por salir un cargamento de 500 kilos de droga con dirección a Pucacolpa (distrito de Huanta, adyacente a Tayacaja, Huancavelica).

El origen de la misión

"(El agente de la Divines dijo que los presuntos narcotraficantes), para dar seguridad al cargamento, tenían personas con armas (fusiles) AKM y Galil y (metralletas) UZI. El cargamento se iba a desplazar a Pucacolpa y, posteriormente, a Colcabamba mediante camionetas", informó el mayor Cayao.

Para obtener la autorización que requería con la finalidad de movilizar una patrulla, el mayor José Cayao comunicó la información de inteligencia al comandante general de la 31° Brigada de Infantería, general EP Edgar Quilca Molina, y al jefe de Estado Mayor Operativo, coronel EP Yuri Rivero Cortijo.

Concedida la orden, el mayor Cayao se trasladó a Jauja, Junín, el 22 de abril. Ese día se reunió con el capitán Luis Montenegro y los siete miembros de la patrulla. El 23 de abril, en el cuartel de Chilca, todos sostuvieron una reunión de coordinación con los agentes de la Divines que proporcionaron la información de inteligencia. La Divines solicitó apoyo para interceptar el cargamento de cocaína. Es decir, el operativo no fue una iniciativa del Ejército, sino de la Policía Antidrogas.

La acción arrancó a las cero horas del 24 de abril.

Los miembros de la patrulla liderada por el capitán Luis Montenegro "tenían por misión inmovilizar a los vehículos", dijo a la fiscalía el mayor José Cayao: "Como comandante de la unidad militar me correspondía quedarme en el puesto de comando que está en Chilca (Junín)".

"Montenegro tenía todo el control"

Y precisó para que no quedaran dudas sobre su papel en los hechos: "En la operación el que tiene el control es el jefe de patrulla (capitán Montenegro)", dijo el mayor Cayao.

"Nuestro objetivo era en Pucacolpa, ahí era donde se iba a dar la operación. Sin embargo, por información de inteligencia, porque el objetivo se había movido, las acciones se dieron en ese lugar (en la carretera, Colcabamba)", indicó.

El jefe inmediato superior de la patrulla instalada en Colcabamba, el mayor José Cayao, preguntado sobre quiénes fueron los autores del ataque contra la camioneta, dijo textualmente: "La acción propiamente dicha estuvo a cargo del jefe de patrulla (capitán Luis Montenegro) y la patrulla militar a su cargo".

"¿Quién dirigía o daba instrucciones al personal militar durante los hechos investigados?", le preguntaron al mayor Cayao.

"El jefe de patrulla (capitán Montenegro), en el lugar propiamente dicho (Colcabamba)", respondió.

El capitán Montenegro tuvo la oportunidad de confirmar o negar lo dicho por su jefe inmediato superior, pero se negó a hablar. Y todo indica que también les pidió a sus subordinados de la patrulla que hicieran lo mismo.

"Montenegro daba las órdenes"

El mayor José Cayao también aclaró que el capitán Montenegro actuó por su cuenta. Que intervino y atacó a balazos la camioneta que era conducida por el colombiano Nilson Montenegro Valencia con siete pasajeros (cinco terminaron muertos). No le dijo nada pese a que conversaban a cada instante.

"Manteníamos comunicación a través del teléfono satelital y también por vía telefónica, solo con el jefe de patrulla (capitán Montenegro. La comunicación con el jefe de patrulla fue sobre cómo va yendo su avance, progresión, si es que hay alguna novedad o no", contestó.

"¿Le mencionó la aproximación de algún vehículo antes de los hechos suscitados (la matanza)?", lo interrogaron.

"(El capitán Montenegro) no me lo informó. El jefe de patrulla, como estaba en el campo, tenía comunicación directamente con inteligencia (de la Divines)", respondió.

La fiscalía, como era de esperarse, estaba interesada en conocer de boca del mayor José Cayao si había autorizado al capitán Luis Montenegro a disparar. Ratificó que ese era el papel de su subordinado, Montenegro.

"¿Desde su puesto de comando usted impartía disposiciones u órdenes al personal desplegado en la zona?", consultó la fiscalía.

"Disposiciones, no", dijo: "Solo comunicaciones, porque el que da las órdenes es el jefe de patrulla (capitán Montenegro)".

La fiscalía repitió la pregunta de otro modo: "(El capitán Montenegro) le comunicó a usted, antes de la realización de la operación, alguna novedad relevante?".

"Solo hablamos del clima"

"Relevante no. Solo condiciones meteorológicas, personales, motos que circulan de manera sospechosa, tal vez", indicó.

Esto es, el capitán Montenegro no avisó nada. Actuó por su cuenta.

El capitán Montenegro recién dio cuenta del vehículo una vez consumada la matanza.

"Luego de haberse llevado a cabo el operativo, ¿se le informó respecto a las personas fallecidas, heridas, si se habrían producido disparos?", preguntó la fiscalía.

"El jefe de la patrulla (capitán Montenegro), sí me comunicó que se habían producido disparos y habrían actuado ante ello. En horas de la madrugada. Pero la hora no podría precisarle exactamente", manifestó: "Solo me mencionó que hubo contacto y que repelieron. Luego de calmada la situación, el jefe de patrulla me comunicó que de nuestra parte no hubo heridos ni fallecidos".

Ni droga, ni armas

Importaban más los uniformados que atacaron que los civiles masacrados.

El capitán Montenegro tampoco reportó al mayor Cayao sobre el armamento incautado, ya que este le había dicho que "repelieron" un ataque de los ocupantes de la camioneta.

"Precise si el jefe de la patrulla le informó respecto al hallazgo de armas, municiones u otros objetos en la camioneta", le indicaron en la fiscalía.

"En ese momento, no. Tampoco se me comunicó luego de las acciones", alegó.

"¿Y sobre droga incautada?", insistieron en la fiscalía.

"Tampoco tengo conocimiento", respondió el mayor José Cayao, oficial inmediato superior del jefe de la patrulla, el capitán Luis Montenegro.

Todo apunta a que el Ejército le atribuirá al capitán Montenegro la responsabilidad de la matanza de los cinco civiles, el 25 de abril, en Colcabamba.