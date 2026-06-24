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Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO: prónostico y dónde ver el partido por la clasificación a 16 avos de final del Mundial 2026

Coreanos y africanos disputan una 'final' para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sigue la transmisión del partido Corea del Sur vs Sudáfrica en directo.

La selección de Corea del Sur se ubica en el segundo lugar del grupo A del Mundial 2026. Foto: Twitter/KFA
La selección de Corea del Sur se ubica en el segundo lugar del grupo A del Mundial 2026. Foto: Twitter/KFA
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Horario del Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO | El partido del HOY del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio de Monterrey, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de su derrota ante la selección mexicana, el cuadro asiático necesita un empate para asegurar el segundo lugar del grupo A y, por ende, la clasificación a 16avos de final.

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¿A qué hora juega Sudáfrica vs Corea del Sur?

En territorio peruano, el duelo entre sudafricanos y surcoreanos se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (jueves 25)

¿Qué canal transmite el Sudáfrica vs Corea del Sur?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de la cadena internacional DSports para todos los países de Sudamérica.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur online gratis?

Si deseas ver Sudáfrica vs Corea del Sur online gratis, podrás hacerlo en las plataformas Dsports y Disney Plus. Además, la República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Jérémy Doku abandonó el Mundial 2026 para asistir al nacimiento de su primer hijo en medio de las críticas y la incertidumbre en Bélgica

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Sudáfrica vs Corea del Sur: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran una ligera ventaja para los asiáticos.

  • Betsson: gana Sudáfrica (5,45), empate (3,80), gana Corea del Sur (1,70)
  • Betano: gana Sudáfrica (5,10), empate (3,90), gana Corea del Sur (1,75)
  • Bet365: gana Sudáfrica (5,25), empate (3,80), gana Corea del Sur (1,67)
  • 1XBet: gana Sudáfrica (5,29), empate (3,90), gana Corea del Sur (1,72)
  • Caliente: gana Sudáfrica (5,40), empate (3,75), gana Corea del Sur (1,71)
  • Doradobet: gana Sudáfrica (5,10), empate (3,86), gana Corea del Sur (1,74).
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