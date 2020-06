“¿Quién va a vivir con 380 soles?”: ambulante reclama por falta de ayuda de autoridades en SJM [VIDEO]

La Municipalidad de San Juan de Miraflores junto a personal de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo cerca a Pista Nueva, donde cientos de ambulantes conocidos como ‘Los cachineros de SJM’ vendían productos de segunda mano para seguir subsistiendo en la cuarentena.

Los vendedores acusaban a los fiscalizadores de quitarles toda su mercadería y no dejarlos vender. Los comerciantes expresaron que ya no contaban con más dinero y tenían que salir a la calle a vender. “Yo salgo porque necesito. Nos debieron reubicar”, manifestó.

PUEDES VER Ambulantes se aglomeran en paraderos de la vía expresa Grau para evitar reubicación

Entre ellos, una mujer mencionó que había recibido el bono; sin embargo, criticó el poco dinero. “¿Quién va a vivir con 380 soles? No alcanza para una familia, quizás máximo un mes. Ya no tengo ni para pagar el departamento ni para la comida y necesito vender”, indicó.

Otros comerciantes señalaron que salen a ofrecer sus productos, debido a que son el sustento de su familia. “Yo porque estoy enferma necesito trabajar y a mi esposo está en la misma situación. Mi hijo se encuentra preso. No me ha tocado bono ni nada. Yo recién tengo una semana. En mi casa siempre he estado”, dijo.

Un ciudadano expresó que ellos no contaban con un sustento todos los meses, por ello también salían. “Todos los peruanos somos ambulantes. El presidente y los congresistas tienen el sueldo fijo, pero nosotros no. No tenemos. Todas las autoridades tienen un sueldo, nosotros no. Vienen y nos botan de todos lados como si fuéramos ladrones”, manifestó.

La alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores, Maria Cristina Nina Garnica, declaró a Latina que están tratando de controlar el exceso de comercio ambulatorio y el desorden en la zona. “SJM es el séptimo distrito más grande en Lima y estamos haciendo todos los días trabajos de desinfección y más. Estamos tratando de ordenar, estamos ordenando y no decomisando. Pedimos que nos ayuden para que salgamos de la pandemia. Si seguimos así, no lo vamos a lograr”, dijo.

‘Los cachineros’ empezaron a protestar en contra de la fiscalización. “Por necesidad tenemos que salir. No salimos porque queramos contagiar, necesitamos. Acá hay varios padres de familia y tenemos nietos. Queremos trabajar, pero vienen los de fiscalización y nos ponen una multa de 4.000 soles. Nos estamos muriendo de hambre”, detallaron.

