Loreto agoniza entre denuncias de negligencia y corrupción

Por: Milagros Berríos, Julia Saldaña y Gisella Vásquez

Loreto en crisis. A las denuncias interpuestas en contra de las autoridades regionales se suma ahora un presunto maltrato que habrían sufrido los pacientes del sacerdote y médico Raymond Portelli, impulsor de la colecta pública que permitió recaudar casi un millón y medio de soles para la compra de una planta de oxígeno en la ciudad de Iquitos.

A inicios de abril, el Gobierno Regional anunció que el Centro Espiritual Kanatari, que pertenece al Vicariato Apostólico de Iquitos, albergaría a los pacientes de Covid-19 que no requerían hospitalización. A cargo quedó el párroco Raymond Portelli.

PUEDES VER Coronavirus: SJL y SMP son los distritos con más casos positivos

No obstante, la noche del último domingo, en la víspera de la llegada del ministro de Salud, Víctor Zamora, alrededor de 70 pacientes de dicho centro fueron trasladados al Colegio Mariscal Óscar R. Benavides (MORB), que también recibe a contagiados por el Covid-19.

Varias denuncias, por redes sociales, dieron cuenta de que este traslado puso en riesgo la salud de los pacientes, no solo por las condiciones en las que se hizo, sino porque el colegio no contaba con la infraestructura adecuada para recibirlos: las camas eran casi tarimas y las ventanas de las aulas no tenían lunas.

PUEDES VER Joven que dejó sus secreciones nasales en el Metro de Lima cobró bono de 380 soles

También se alertó de que otros pacientes derivados por Portelli, con receta médica, no habían sido recibidos en el MORB.

Sobre este tema, el padre Raymond descartó que existan conflictos con el Gobierno Regional de Loreto, pero dijo que él no había sido comunicado del traslado de pacientes de Kanatari. “Era mejor quedarnos a trabajar ahí, ya que no atendemos pacientes graves, ni moderados”.

PUEDES VER Piura: dos policías en aislamiento por coronavirus fueron captados bebiendo licor

Él ahora brinda atención médica a pacientes leves en su parroquia San Martín. “Mi única esperanza es que continúe el abastecimiento de medicinas”. En relación a que no aceptaron a sus pacientes en el colegio MORB, dijo que se trataría de una descoordinación. “Estamos para buscar unión y no división”.

Una muestra de esto último ha sido la compra de la primera planta de oxígeno, que llegará este fin de semana y abastecerá a Iquitos con 30 balones diarios.

Fiscalía ya investiga

La Dirección de Promoción de Salud del Minsa en Iquitos indicó que el traslado de Kanatari obedeció a que no tiene la infraestructura para la observación a los pacientes y descartó malas condiciones en el colegio MORB.

En tanto, los fiscales Paul Peralta e Ingrid Garrido señalaron que investigan una presunta colusión por compras sobrevaloradas de balones de oxígeno de funcionarios del gobierno regional a sus familiares. También se hace seguimiento al sobrecosto de medicinas y oxígeno.

El gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, sigue en tratamiento domiciliario contra el Covid-19. Hay 1.500 casos y 67 muertes confirmadas.