Crisis mundial golpeará a municipios y regiones del sur en 2021

José Víctor Salcedo

Cusco

El cobre, uno de los comodities que exporta Perú, sufrió un desplome en su precio. A inicios de semana, la libra estaba tasada en US$ 2.6 y el miércoles tuvo un brusco bajón hasta US$ 2.2. Según varios expertos, caerá por debajo de US$ 2 en poco tiempo debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El cobre, como el petróleo, es un barómetro de la economía mundial por su importancia para la industria de la construcción y conexas. Si esta tambalea, cae la cotización del mineral rojo. China, Europa y Estados Unidos redujeron las compras debido a la paralización de sus aparatos productivos. China, uno de los países golpeados con la pandemia, consume 51% del cobre mundial. El metal acumula, según el diario chileno El Mercurio, un retroceso de -12.11% en tres días y de -21% en el año. Una caída solo comparable con lo ocurrido en 2008.

Saber esto es importante para el Perú, porque su economía, según el economista Epifanio Baca, depende de la minería. El 60% de las exportaciones peruanas son mineras y principalmente de cobre. “Si el precio sigue bajando, habrá menos impuestos, menos utilidades, menos puestos de trabajo”, dijo.

Un segundo golpe es que las empresas mineras ahora, tras el estado de emergencia nacional, están trabajando en promedio al 80%. “Eso significará una reducción, aunque sea pequeña, en la producción. El impacto va a ser fuerte”, anotó Baca.

El especialista consideró, sin embargo, que todavía no se puede hablar de recesión en la economía: "Es muy pronto para hablar de recesión económica”.

Canon minero

Si el cobre no recobra su valor, el 2020 será un año difícil, sobre todo para los gobiernos regionales y municipales, cuyo presupuesto depende del canon y regalías mineras. El gran sur es una zona canondependiente y allí escaseará el dinero para hacer obras. El canon sale del impuesto a la renta de las mineras. Estas, con pocas utilidades, tributarán menos.

Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna y Cusco tienen una participación del 64.7% de la producción de cobre. De 2014 en adelante, estas zonas han sufrido tijeretazos al canon; no obstante, el golpe sería más duro el próximo año si la crisis se prolonga.

“Todo el sur será golpeado el próximo año. Por ahora no se puede hacer un cálculo. Dependerá del tiempo que dure (la emergencia nacional)”, anotó Epifanio Baca. Aclaró que este año no habrá tanto problema en los presupuestos regionales. A inicios de año hubo adelanto del canon y en junio no habría una mayor disminución de las transferencias.

Lo que reciben regiones

Arequipa depende de la utilidad de Cerro Verde. En 2012 recibió por canon y regalías S/ 781 millones y en 2019 S/ 803 millones 814 mil 107. Es la región que lidera la producción nacional de cobre. Moquegua y Tacna dependen de Southern: en 2019 percibieron más de S/ 248 millones y más de S/ 190 millones, respectivamente.

Cusco recibe canon y regalías de Glencore Antapaccay y Hudbay Perú por S/ 373 millones, aunque el grueso del presupuesto proviene del canon gasífero. En la región imperial los más afectados serán el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales de Espinar y Chumbivilcas, donde operan ambas empresas.

Apurímac todavía no recibe canon. MMG Las Bambas aún no paga el impuesto a la renta, debido a que deduce de sus ingresos las inversiones realizadas durante la etapa de exploración. Recién lo haría en 2021 o 2022. Solo aporta con el pago de regalías. En 2019, recibió S/ 262 millones 287 mil 315.

Según el experto, el Ejecutivo nacional deberá tomar varias medidas para aminorar los efectos económicos en el país y los gobiernos subnacionales. “Deberá tomar más deuda de lo que tenía previsto y hacer caminar las obras de manera más eficiente, pero todo será complicado, porque se viene un año político que empieza en junio”, indicó.